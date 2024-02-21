Чому таке рішення було прийняте

ЄС застосовує різноманітні інструменти у боротьбі з ухилянням від сплати податків. Станом на тепер, існує список країн, які заохочують та покривають податкові зловживання.

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До переліку також відносяться ті, хто розмиває податкову базу членів ЄС. Внаслідок цього, відбуваються порушення у системі оподаткування.

Завдяки формуванню цього списку, учасники об'єднання, можуть здійснювати тиск на країни, щоб вони якнайшвидше провели реформи. Вказаний перелік оновлюється двічі на рік.

ЄС проводить постійний та ретельний моніторинг дій країн, що є частиною списку. Також для аналізу можуть залучатися такі інструменти як опитування на місцях та спостереження.

Хто ще належить до списку ЄС

Після традиційного перегляду списку, у переліку залишилось 12 юрисдикцій. Було видалено 4 учасників.

Країни-члени видалили чотири юрисдикції – Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос – із переліку ЄС щодо юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях,

– повідомляє Єврокомісія

Юрисдикції, які залишились у списку, не ввели жодних покращень, або ж не досягли значних успіхів у впровадженні реформ. Йдеться про: