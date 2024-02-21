Почему такое решение было принято

ЕС применяет различные инструменты в борьбе с уклонением от уплаты налогов. По состоянию на теперь, существует список стран, которые поощряют и покрывают налоговые злоупотребления.

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В перечень также относятся те, кто размывает налоговую базу членов ЕС. Вследствие этого, происходят нарушения в системе налогообложения.

Благодаря формированию этого списка, участники объединения, могут осуществлять давление на страны, чтобы они как можно быстрее провели реформы. Указанный перечень обновляется дважды в год.

ЕС проводит постоянный и тщательный мониторинг действий стран, что является частью списка. Также для анализа могут привлекаться такие инструменты как опрос на местах и наблюдения.

Кто еще входит в список ЕС

После традиционного пересмотра списка, в перечне осталось 12 юрисдикций. Было удалено 4 участников.

Страны-члены удалили четыре юрисдикции – Багамские острова, Белиз, Сейшельские острова и острова Теркс и Кайкос – из перечня ЕС по юрисдикций, которые не сотрудничают в налоговых вопросах,

– сообщает Еврокомиссия

Юрисдикции, которые остались в списке, не ввели никаких улучшений, или не достигли значительных успехов во внедрении реформ. Речь идет о: