Введение биткойна не за горами
О легализации биткойна сообщил глава правительства Лихтенштейна Даниэль Риш. Он отметил, что криптовалюта будет использоваться для оплаты государственных услуг.
Читайте также Не биткоин единственный: какие криптовалюты стали популярнее с начала 2023 года
Как известно, Лихтенштейн является дружественно ставящейся криптовалют страной. Следовательно, еще в 2019 году в стране был принят закон о блокчейне.
Пока конкретных данных о введении оплаты биткойнами нет, впрочем, это все же произойдет.
Что может дать такая легализация
- По текущему плану вероятнее всего, что страна будет принимать депозиты в биткойнах, а затем обменивать их на национальную валюту, то есть швейцарский франк.
- В результате такого обмена микрогосударство будет освобождено от ценовых рисков, связанных с колебаниями курса криптовалюты.