Введение биткойна не за горами

О легализации биткойна сообщил глава правительства Лихтенштейна Даниэль Риш. Он отметил, что криптовалюта будет использоваться для оплаты государственных услуг.

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Как известно, Лихтенштейн является дружественно ставящейся криптовалют страной. Следовательно, еще в 2019 году в стране был принят закон о блокчейне.

Пока конкретных данных о введении оплаты биткойнами нет, впрочем, это все же произойдет.

Что может дать такая легализация

  • По текущему плану вероятнее всего, что страна будет принимать депозиты в биткойнах, а затем обменивать их на национальную валюту, то есть швейцарский франк.
  • В результате такого обмена микрогосударство будет освобождено от ценовых рисков, связанных с колебаниями курса криптовалюты.