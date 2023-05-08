Запровадження біткойна не за горами

Про легалізацію біткойна повідомив глава уряду Ліхтенштейну Даніель Ріш. Він зазначив, що криптовалюта буде використовуватися для оплати за державні послуги.

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Як відомо, Ліхтенштейн є країною, яка дружньо ставиться криптовалют. Відтак, ще у 2019 році в країні ухвалили закон про блокчейн.

Блокчейн – це розподілена база даних. Вона зберігає ланцюжок записів (їх ще називають блоками), який постійно довшає. Тобто це своєрідна книга обліку всіх операцій, яка закладена в основу біткойна.

Поки конкретних даних щодо запровадження оплати біткойнами немає, втім це все-таки відбудеться.

Що може дати така легалізація

За поточним планом найімовірніше те, що країна буде приймати депозити в біткойнах, а потім обмінювати їх на національну валюту, тобто швейцарський франк.

До речі, Даніель Ріш, який за сумісництвом є ще й міністром фінансів, не виключає, що держава може інвестувати частину своїх резервів у біткойн. Наразі бюджетний резерв складає 2,2 мільярда швейцарських франків, що еквівалентно 2,5 річного бюджету.

Внаслідок такого обміну мікродержава буде звільнена від цінових ризиків, які пов’язані з коливаннями курсу криптовалюти.