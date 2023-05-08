Запровадження біткойна не за горами
Про легалізацію біткойна повідомив глава уряду Ліхтенштейну Даніель Ріш. Він зазначив, що криптовалюта буде використовуватися для оплати за державні послуги.
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Як відомо, Ліхтенштейн є країною, яка дружньо ставиться криптовалют. Відтак, ще у 2019 році в країні ухвалили закон про блокчейн.
Поки конкретних даних щодо запровадження оплати біткойнами немає, втім це все-таки відбудеться.
Що може дати така легалізація
- За поточним планом найімовірніше те, що країна буде приймати депозити в біткойнах, а потім обмінювати їх на національну валюту, тобто швейцарський франк.
- Внаслідок такого обміну мікродержава буде звільнена від цінових ризиків, які пов’язані з коливаннями курсу криптовалюти.