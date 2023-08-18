Каким будет курс

С сентября будет происходить постепенная либерализация рынка, возможен возврат к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. Рассказал в комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Читайте также Депозитный прогноз: в какой валюте лучше держать сохранность

Также он добавил, что единый курс валют будет стремиться достичь уровня "коммерческого", а не официального. Фактически курсовая ситуация в последнюю неделю августа станет "намеком" на дальнейший размер единого курса.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства "Глобус банка" С 21 по 27 августа не следует ожидать особой курсовой динамики. Так, пределы допустимых колебаний доллара и евро сохранятся на уровне начала августа: это 37,2 – 37,7 гривны за доллар и 40,7 – 42 гривен за евро.

Валютная стабильность на этой неделе будет сохраняться за счет:

Экспортные возможности в контексте до сих пор нерешенного вопроса экспорта сельхозпродукции . Напомним, что ранее ежемесячно Украина экспортировала продукции на сумму более 600 миллионов долларов.

. Напомним, что ранее ежемесячно Украина экспортировала продукции на сумму более 600 миллионов долларов. Системная и своевременная макрофинансовая помощь стран-партнеров и международных финансовых организаций.

Мощные международные резервы Украины, почти достигшие отметки в 42 миллиарда долларов.

Развитие экономики страны.

Большинство членов комитета по монетарной политике НБУ считают целесообразным снижение учетной ставки до 18% до конца года. А в сентябре на очередном заседании НБУ вполне возможно, что учетная ставка будет уменьшена еще на 1 – 2 процентных пункта, что ускорит тенденцию к уменьшению ставок по гривневым депозитам с размещением до 1 года, а также побуждает банки к существенным коррективам условий по собственным ипотечным программам. .

– считает Лесовой.

Ожидаемые изменения с 21 по 27 августа:

спрэд, разница между ценой покупки и продажи валюты, не превышает 0,15 – 0,25 гривны;

амплитуда ежедневных колебаний будет на уровне 0,1 – 0,3 гривны;

спрос и предложение будут достаточно сбалансированными.

В целом, на следующей неделе курс валют будет держаться на стабильном и прогнозируемом уровне, без каких-либо излишеств и непредсказуемостей, считает Лесовой. Однако, как уже отмечалось, осенью следует ожидать стратегических перемен.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервис биржи.