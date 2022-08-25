Как сообщается, более 11 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе дизельного горючего, экспортировалось из портов США на прошлой неделе.

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Почему американская нефть важна

Страны, страдающие дефицитом топлива, увеличивают американские поставки. Следовательно, заграничные продажи сырой нефти превысили 4 миллиона баррелей в сутки вторую неделю подряд. Это впервые с конца 2015 года, когда законодатели отменили десятилетний запрет на экспорт.

Добавим, что Европа и Азия борются с одними из худших энергетических кризисов в истории, и вскоре поставка нефти может сократиться еще больше. Ранее министр нефти Саудовской Аравии заявил, что альянс ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи, чтобы устранить дислокацию между фьючерсной торговлей и основными силами спроса и предложения.

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А что там с ценой на газ

Последний раз цена газа в Европе составляла более 3 тысяч долларов за тысячу кубометров газа утром 7 марта. Тогда рынок газа лихорадило на фоне полномасштабного вторжения россии на территорию Украины.

Цена газа на европейском хабе установила новый рекорд за всю историю наблюдений — более 3,3 тысяч долларов за тысячу кубометров газа.

Экономический эксперт Олег Гетман подчеркнул, что цена газа на бирже не зависит от чисто экономических причин и факторов, поскольку "это чисто политическая история".

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