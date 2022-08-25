Як повідомляється, понад 11 мільйонів барелів сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема й дизельного пального, експортувалося з портів США минулого тижня.

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Чому американська нафта важлива

Країни, які страждають від дефіциту палива, збільшують американські постачання. Відтак, закордонні продажі сирої нафти перевищили 4 мільйони барелів на добу другий тиждень поспіль. Це вперше з кінця 2015 року, коли законодавці скасували десятирічну заборону на експорт.

Додамо, що Європа та Азія наразі борються з одними з найгірших енергетичних криз в історії, і незабаром постача нафти може скоротитися ще більше. Раніше міністр нафти Саудівської Аравії заявив, що альянс ОПЕК+ розгляне можливість скорочення видобутку, щоб усунути дислокацію між ф’ючерсною торгівлею та основними силами попиту та пропозиції.

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А що там з ціною на газ

Останній раз ціна газу в Європі складала понад 3 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу зранку 7 березня. Тоді ринок газу лихоманило на тлі повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Ціна газу на європейському хабі встановила новий рекорд за всю історію спостережень — понад 3,3 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу.

Економічний експерт Олег Гетман підкреслив, що ціна газу на біржі не залежите від суто економічних причин та факторів, оскільки "це суто політична історія".

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