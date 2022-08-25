Як повідомляється, понад 11 мільйонів барелів сирої нафти та нафтопродуктів, зокрема й дизельного пального, експортувалося з портів США минулого тижня.
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Чому американська нафта важлива
Країни, які страждають від дефіциту палива, збільшують американські постачання. Відтак, закордонні продажі сирої нафти перевищили 4 мільйони барелів на добу другий тиждень поспіль. Це вперше з кінця 2015 року, коли законодавці скасували десятирічну заборону на експорт.
Додамо, що Європа та Азія наразі борються з одними з найгірших енергетичних криз в історії, і незабаром постача нафти може скоротитися ще більше. Раніше міністр нафти Саудівської Аравії заявив, що альянс ОПЕК+ розгляне можливість скорочення видобутку, щоб усунути дислокацію між ф’ючерсною торгівлею та основними силами попиту та пропозиції.
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А що там з ціною на газ
- Останній раз ціна газу в Європі складала понад 3 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу зранку 7 березня. Тоді ринок газу лихоманило на тлі повномасштабного вторгнення росії на територію України.
- Ціна газу на європейському хабі встановила новий рекорд за всю історію спостережень — понад 3,3 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу.
- Економічний експерт Олег Гетман підкреслив, що ціна газу на біржі не залежите від суто економічних причин та факторів, оскільки "це суто політична історія".