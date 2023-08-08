Основные факторы, влияющие на цену недвижимости в Украине

В настоящее время нет предпосылок увеличения стоимости жилья на первичном рынке, пояснил Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development, пишет 24 Канал. Наиболее активные компании, возобновившие строительство собственных объектов, готовы предложить покупателям существенные скидки (от 2,5 до 10%).

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Обратите внимание! Специалист отметил, что это официальные, "рекламные" предложения, а для покупателей, готовых приобрести жилье за полную стоимость, реальные скидки могут достигать 15-18%.

Он выделил несколько факторов, влияющих на цену недвижимости – курс валют и спрос. С января по июль наличный курс доллара снизился на 7,5 – 8%. К тому же, в первые месяцы осени НБУ может прибегнуть к частичной либерализации валютного рынка с последующим снижением курса доллара еще на 1 – 1,5%.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Обычно производители строительных материалов и девелоперы привязывают свою ценовую политику к курсу американской валюты. Экономическая ситуация в стране свидетельствует о том, что до конца 2023 года оснований для роста цен из-за курсовых "катаклизмов" доллара фактически отсутствуют.

Относительно спроса он пояснил, что за 1,5 месяца после старта программы "єОселя" в возводимых объектах на первичном рынке было заключено лишь до 10 сделок, что означает низкую заинтересованность. Пока других предпосылок повышения интереса населения нет.

Что будет со спросом на недвижимость

Спрос на первичном рынке жила не превышает 20 – 35% от объемов февраля 2022 года и вряд ли будет стремительно расти. Сейчас украинцы заинтересованы больше в готовом жилье или потому, что построено хотя бы на 70% и активно строится. Так что в ближайшее время тенденция будет похожей – от 40 до 70 квадратных метров с высокой степенью готовности в относительно безопасных городах.

Из-за чрезмерно высоких "военных" рисков и во избежание приобретения квартиры в ЖК, ввод которого в эксплуатацию может затянуться на неопределенный срок, для покупателей очень важна реальная, а не "притворная" активность на стройплощадках,

– объяснил Семенцов.

По его мнению, наибольшего спроса следует ожидать в сентябре-октябре, к отопительному сезону, потому что дальше снова возвращается угроза массовых ракетных атак.

Недавняя ракетная атака на новостройку в Днепре поставила ребром вопрос необходимости введения страхования рисков для покупателей. Ведь до сих пор в типовых сделках на приобретение имущественных прав на объект, построенный в будущем (т.е. будущую квартиру), понятие "форс-мажора" не учитывает риски от разрушения или повреждения объекта в результате военных действий,

– подчеркнул управляющий INSPI Development.

Соответственно, что сейчас отсутствуют какие-либо обязанности застройщика перед покупателем в случае возникновения таких обстоятельств.

Что будет с рынком недвижимости в течение 2 – 3 лет

По его прогнозу, девелоперы будут активно инвестировать деньги в сегменты недвижимости, которые смогут приносить постоянную прибыль и вызывают потенциальный интерес иностранных инвесторов. Также денежные средства будут вкладываться в создание собственных производственных мощностей.

Понимаем, что новые тенденции рынка недвижимости базируются на принципе "игры в длинную". Это позволит девелоперам не только привлекать необходимые инвестиции, но и минимизировать риски из-за низкого спроса на жилье, влияния инфляции или определенных кризисных явлений в экономике страны. Тем не менее активизация любых процессов на рынке недвижимости почти полностью зависит от победы в войне. Победа станет точкой отсчета для будущего развития рынка недвижимости.

– подытожил Владимир Сменцов.

В ближайшие 2 – 3 года в Украине будут активно развиваться: