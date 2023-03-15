Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на сотрудников нескольких логистических компаний.

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Турция основной поставщик подсанкционных товаров

Подсанкционные товары

В феврале этого года ЕС запретил экспорт в Россию многих видов оборудования и электроники. Речь идет об электрогенераторах, насосах, бинокли, радарах, снегоходах, запчастях для грузовиков и т.д.

Также США запретили поставки электроники и бытовой техники дороже 300 долларов, в которой более 25% американских технологий.

Турция помогает обходить санкции

В 2022 году Турция стала одним из основных хабов по доставке в Россию продукции европейских и американских производителей. Следовательно, экспорт в Россию из Турции по результатам 2022 года существенно вырос: с 5,8 миллиарда долларов до 9,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные турецкого статистического ведомства.

Обратите внимание! Подсанкционные товары никогда не уходят от поставщика непосредственно в Россию: их получает турецкая фирма или они идут транзитом в третью страну. Таким образом, формально никаких нарушений не фиксируется.

В России отрицали транзит товаров из Турции

Пресссекретарь МИД России Мария Захарова отрицала транзит подсанкционных товаров из Турции в Россию. Она подчеркнула, что соглашение напрямую связано с меморандумом Россия – ООН о продвижении отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки.

Также она отметила отсутствие прогресса по переподключению Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлению поставок сельхозтехники и их запчастей в Россию, отмене ограничений на страхование и доступ к портам для российских судов и грузов, а также в разблокировании счетов компаний-производителей удобрений из России.