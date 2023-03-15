Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на співробітників кількох логістичних компаній.
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Туреччина основний постачальник підсанкційних товарів
Підсанкційні товари
- У лютому цього року ЄС заборонив експорт до Росії багатьох видів обладнання та електроніки. Йдеться про електрогенератори, насоси, біноклі, радари, снігоходи, запчастини для вантажівок тощо.
- Також США заборонили постачання електроніки та побутової техніки дорожче за 300 доларів, у якій понад 25% американських технологій.
Туреччина допомагає обходити санкції
У 2022 році Туреччина стала одним з основних хабів з доставки до Росії продукції європейських та американських виробників. Відтак експорт до Росії з Туреччини за результатами 2022 року суттєво зріс: з 5,8 мільярда доларів до 9,3 мільярда доларів. Про це свідчать дані турецького статистичного відомства.
У Росії заперечили транзит товарів з Туреччини
Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова заперечила транзит підсанкційних товарів з Туреччини до Росії. Вона наголосила, що угода безпосередньо пов'язана з меморандумом Росія – ООН щодо просування вітчизняних добрив та продовольства на світові ринки.
Також вона зауважила відсутність прогресу з перепідключення Россільгоспбанку до системи SWIFT, у відновленні поставок сільгосптехніки та їх запчастин до Росії, скасування обмежень на страхування та доступ до портів для російських суден і вантажів, а також у розблокуванні рахунків компаній-виробників добрив з Росії.