Объемы экспорта по морскому коридору
За последние 9 месяцев украинский морской коридор продемонстрировал рекордные показатели. По нему было экспортировано 50 миллионов тонн грузов различного типа.
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Начиная с первого судна Joseph Shulte, вышедшего по Украинскому коридору 16 августа 2023 года, украинские черноморские порты переработали этот рекордный объем грузов несмотря на постоянные атаки врага на нашу критическую инфраструктуру. Это 1 737 обработанных судов,
– написали в администрации морских портов Украины.
Экспорт сахара в ЕС прекратится
Исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что объемы экспорта сахара в Европу достигли лимита, установленного новыми правилами "торговых льгот".
Высоцкий добавил, что другие рынки останутся без ограничений.
Впрочем рынок ЕС откроется только с 1 января, и тогда станет понятно, какие будут объемы экспорта,
– говорит Тарас Высоцкий на аграрной конференции.