Обсяги експорту морським коридором

За останні 9 місяців український морський коридор продемонстрував рекордні показники. Ним було експортовано 50 мільйонів тонн вантажів різного типу.

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Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів попри постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1 737 оброблених суден,

– написали у адміністрації морських портів України.

Нагадаємо! Цей коридор був створений Військово-Морськими силами ЗСУ. З серпня він забезпечив майже 33,8 мільйона тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках "зернової ініціативи".

Експорт цукру в ЄС припиниться

Виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що обсяги експорту цукру до Європи досягли ліміту, встановленого новими правилами "торговельних пільг".

Висоцький додав, що інші ринки залишаться без обмежень.

Втім ринок ЄС відкриється тільки з 1 січня, і тоді стане зрозуміло, які будуть обсяги експорту,

– каже Тарас Висоцький на аграрній конференції.

Нагадуємо! У квітні Євросоюзу оголосив про обмеження після масштабних протестів фермерів. За заявами аграріїв, вони нібито зіткнулися з нечесною конкуренцією з боку виробників за межами блоку, як-от Україна, яка не стикається з екологічними правилами та бюрократією, як вони.