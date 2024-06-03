Обсяги експорту морським коридором
За останні 9 місяців український морський коридор продемонстрував рекордні показники. Ним було експортовано 50 мільйонів тонн вантажів різного типу.
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Починаючи з першого судна Joseph Shulte, що вийшло Українським коридором 16 серпня 2023 року, українські чорноморські порти переробили цей рекордний об’єм вантажів попри постійні атаки ворога на нашу критичну інфраструктуру. Це 1 737 оброблених суден,
– написали у адміністрації морських портів України.
Експорт цукру в ЄС припиниться
Виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що обсяги експорту цукру до Європи досягли ліміту, встановленого новими правилами "торговельних пільг".
Висоцький додав, що інші ринки залишаться без обмежень.
Втім ринок ЄС відкриється тільки з 1 січня, і тоді стане зрозуміло, які будуть обсяги експорту,
– каже Тарас Висоцький на аграрній конференції.