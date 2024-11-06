Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные криптобирж.

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Биткойн растет на фоне выборов в США

В США продолжаются выборы президента и предварительные результаты по штатам показывают преимущество Дональда Трампа. На фоне этих новостей биткойн начал стремительно расти, пересекая отметку в 75 тысяч долларов. Главная криптовалюта в моменте достигла самой высокой цены за всю историю своего существования.

По состоянию на начало прошлых суток биткойн проторговался в пределах 68 – 69 тысяч долларов.

Ранее в Bernstein прогнозировали, что в соответствии с результатами выборов, стоимость биткойна может измениться так:

если победит Трамп, биткойн может подорожать до 80 – 90 тысяч долларов;

а вот в случае победы Харрис биткойн может подешеветь до 50 тысяч долларов.

Заметим, 24 Канал ведет текстовую онлайн-трансляцию и оперативно информирует читателей о ходе президентских выборов в США. Присоединяйтесь, чтобы первыми узнать, кто возглавит страну – Дональд Трамп или Камала Харрис.