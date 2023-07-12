Сколько заработали майнеры

За ІІ квартал 2023 года майнеры заработали 184 миллиона долларов на комиссиях. Это на 270% больше, чем в начале этого года. Аналитики считают, что рост комиссии связан с недавним скачком биткойна.

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Напомним! Это способствовало появлению нового стандарта биткойна токенов "BRC-20", использующего записи Ordinals, который представили в марте. Также выросли доходы от основной деятельности.

От общей суммы 2,4 миллиарда долларов, зкоторые заработали майнеры за квартал, плата за транзакции составила всего 7,7%. Другая сумма поступила как вознаграждение за блок биткойна. Пока майнеры получают 6,25 биткойна за добычу каждого блока, но эта сумма снизится до 3,12 биткойна после следующего халвинга, который ожидается в мае 2024 года.

Немного о доходах майнеров

В мае 2023 года они заработали на комиссиях по транзакциям 120 миллионов долларов. Общий объем комиссий в сети биткойна достиг пятилетнего максимума – 13,4 биткойна в час.

По сравнению с апрелем совокупный доход майнеров за все сделки вырос до 13,7% – 916 миллионов долларов.

Три самых перспективных криптовалюты

Михаэль ван де Поппе выделил 3 токена, которые имеют наибольшие перспективы для роста в будущем. К ним относятся: Arbitrum (ARB), Aptos (APT) и SUI (SUI).

7 июля Arbitrum торговался в пределах 1,1 доллара — это на 2,04% ниже показателей предыдущего дня. В то же время рыночная капитализация токена составляет 10,9 миллиарда долларов, а суточные торговые сделки свыше 215,3 миллиона долларов.

В тот же день Aptos упал на 4,06%, тогда монета стоила в 7,18 доллара. Общее предложение циркулирующих на рынке монет составило 7,4 миллиарда долларов, а трейдеры оформили суточные торговые соглашения на сумму 145,3 миллиона долларов.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, с которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисе биржи.