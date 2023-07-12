Сколько заработали майнеры
За ІІ квартал 2023 года майнеры заработали 184 миллиона долларов на комиссиях. Это на 270% больше, чем в начале этого года. Аналитики считают, что рост комиссии связан с недавним скачком биткойна.
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От общей суммы 2,4 миллиарда долларов, зкоторые заработали майнеры за квартал, плата за транзакции составила всего 7,7%. Другая сумма поступила как вознаграждение за блок биткойна. Пока майнеры получают 6,25 биткойна за добычу каждого блока, но эта сумма снизится до 3,12 биткойна после следующего халвинга, который ожидается в мае 2024 года.
Немного о доходах майнеров
В мае 2023 года они заработали на комиссиях по транзакциям 120 миллионов долларов. Общий объем комиссий в сети биткойна достиг пятилетнего максимума – 13,4 биткойна в час.
По сравнению с апрелем совокупный доход майнеров за все сделки вырос до 13,7% – 916 миллионов долларов.
Три самых перспективных криптовалюты
- Михаэль ван де Поппе выделил 3 токена, которые имеют наибольшие перспективы для роста в будущем. К ним относятся: Arbitrum (ARB), Aptos (APT) и SUI (SUI).
- 7 июля Arbitrum торговался в пределах 1,1 доллара — это на 2,04% ниже показателей предыдущего дня. В то же время рыночная капитализация токена составляет 10,9 миллиарда долларов, а суточные торговые сделки свыше 215,3 миллиона долларов.
- В тот же день Aptos упал на 4,06%, тогда монета стоила в 7,18 доллара. Общее предложение циркулирующих на рынке монет составило 7,4 миллиарда долларов, а трейдеры оформили суточные торговые соглашения на сумму 145,3 миллиона долларов.