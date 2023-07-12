Скільки заробили майнери

За ІІ квартал 2023 року майнери заробили 184 мільйони доларів на комісіях. Це на 270% більше ніж на початку цього року. Аналітики вважають, що зростання комісії пов'язане з нещодавнім стрибком біткойна.

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Нагадаємо! Це сприяло появі нового стандарту токенів біткойна "BRC-20", що використовує записи Ordinals, який представили в березні. Також зросли доходи від основної діяльності.

Від загальної суми 2,4 мільярда доларів, які заробили майнери за квартал, плата за транзакції становила всього 7,7%. Інша сума надійшла як винагорода за блок біткойна. Поки що майнери отримують 6,25 біткойна за видобуток кожного блоку, але ця сума знизиться до 3,12 біткойна після наступного халвінгу, який очікується у травні 2024 року.

Трохи про прибутки майнерів

У травні 2023 року вони загалом заробили на комісіях за транзакціями 120 мільйоні доларів. Натомість загальний обсяг комісій у мережі біткойна досяг п'ятирічного максимуму – 13,4 біткойна за годину

Порівняно з квітнем сукупний дохід майнерів за усі операції зріс до 13,7% – 916 мільйонів доларів.

Три найперспективніші криптовалюти

Міхаель ван де Поппе виділив 3 токени, які мають найбільші перспективи для зростання у майбутньому. До них належать: Arbitrum (ARB), Aptos (APT) та SUI (SUI).

7 липня Arbitrum торгувався в межах 1,1 долара — це на 2,04% нижче за показники попереднього дня. Натомість ринкова капіталізація токена складає 10,9 мільярда доларів, а добові торгові угоди понад 215,3 мільйона доларів.

У той же день Aptos впав на 4,06%, тоді монета коштувала 7,18 долара. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала 7,4 мільярда доларів, а трейдери оформили добові торгові угоди на суму 145,3 мільйона доларів.

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