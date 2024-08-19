Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 19 серпня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 58,52 тисячі долара за монету (-2,54% за добу);
- Ethereum (ETH) – 2,58 тисячі долара за монету (-3,26% за добу).
Читайте також Фонд добробуту в біткойнах: Норвегія збільшила накопичення
Скільки заробив на крипті Дональд Трамп
Відповідно до фінансової декларації колишнього президента США, а зараз майбутнього кандидата на пост голови держави, Дональда Трампа, загальна сума криптовалюти, якою володіє мільярдер, складає до 5 мільйонів доларів.
- Крім того, відомо, що Трамп на інвестиціях у NFT заробив вже понад 7 мільйонів доларів.
- Водночас за даними некомерційної організації Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), американський політик зберігає на суму від 1 до 3 мільйонів доларів криптоактиви на базі Ethereum.