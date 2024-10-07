За інформацією однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 7 жовтня курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 62,92 тисячі долара за монету (+1,47% за добу);

(BTC) – 62,92 тисячі долара за монету (+1,47% за добу); Ethereum (ETH) – 2,45 тисячі долара за монету (+1,36% за добу).

Читайте також: Біткойн вже понад 60 тисяч доларів

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.

Чи вдасться розкрити особу Сатоші Накамото найближчим часом

Ім'я Сатоші Накамото є центральним для криптосвіту, оскільки саме цю персону вважають творцем біткойна. Варто зазначити, що досі невідомо, хто стоїть за цим вигаданим ім'ям: відтак це може бути як група людей, так і одна особа.

Як повідомляє Bitcoin Magazine, нова спроба від документального фільму HBO розкрити особу Сатоші Накамото знову не надасть реальних доказів.

Ці медійні сплески завжди створюють ажіотаж, але зазвичай не виправдовують очікувань. Я раджу біткоїнерам сприймати "велике розкриття" наступного тижня з недовірою, адже справжні докази залишаються недосяжними. Лише сам Сатоші може остаточно підтвердити свою особу, тому таємниця має залишатися,

– йдеться у повідомлені.

Відтак, оскільки біткойн стає глобальним активом, ставки на ідентифікацію його творця постійно зростають.Водночас є побоювання, що розкриття особи Сатоші може зруйнувати містику та незалежність біткойну.