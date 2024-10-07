По информации одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 7 октября курсы самых популярных криптовалют выглядят следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 62,92 тысячи доллара за монету (+1,47% за сутки);

(BTC) – 62,92 тысячи доллара за монету (+1,47% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,45 тысячи доллара за монету (+1,36% за сутки).

Читайте также: Биткойн уже более 60 тысяч долларов

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.

Удастся ли раскрыть личность Сатоши Накамото в ближайшее время

Имя Сатоши Накамото является центральным для криптомира, поскольку именно эту персону считают создателем биткойна. Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, кто стоит за этим вымышленным именем: поэтому это может быть как группа людей, так и один человек.

Как сообщает Bitcoin Magazine, новая попытка от документального фильма HBO раскрыть личность Сатоши Накамото снова не предоставит реальных доказательств.

Эти медийные всплески всегда создают ажиотаж, но обычно не оправдывают ожиданий. Я советую биткоинерам воспринимать "большое раскрытие" на следующей неделе с недоверием, ведь настоящие доказательства остаются недосягаемыми. Только сам Сатоши может окончательно подтвердить свою личность, поэтому тайна должна оставаться,

– говорится в сообщении.

Поэтому, поскольку биткойн становится глобальным активом, ставки на идентификацию его создателя постоянно растут. В то же время есть опасения, что раскрытие личности Сатоши может разрушить мистику и независимость биткойна.