Що буде відбуватись з біткойном сьогодні

На думку трейдерів, сильна волатильність біткойна має відчуватись одразу після проведення американських виборів. Зокрема, про це свідчать дані BTC, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.

Співзасновниця постачальника ліквідності для криптодеривативів Orbit Markets Керолайн Морон стверджує, що ринок опціонів також демонструє потенційний рух на майже 8%. У нормі це значення сягає орієнтовно 2%.

За прогнозом Bernstein, відповідно до результатів виборів, вартість біткойна може змінитись так:

якщо переможе Трамп, біткойн може подорожчати до 80 – 90 тисяч доларів;

а от у випадку перемоги Гарріс біткойн може подешевшати до 50 тисяч доларів.



Якого кандидата підтримують американські виборці/ Мапа від 270towin

Зверніть увагу! На момент написання публікації, біткойн коливається в межах 68 – 69 тисяч доларів.