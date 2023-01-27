Чому платіжки за електроенергію зросли

Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко у коментарі 24 Каналу зауважує, що складно говорити про економію, коли відбуваються відключення й люди змушені користуватись електроенергією в обмежений час.

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Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Проблема в тому, що люди більше споживають, ніж якби це було без відключень. Тому що вони змушені вмикати всі прилади та паралельно заряджати всі гаджети. Виходить так, що фактично є відключення у побутових споживачів й по факту вони ніби як повинні під час відключень не споживати електроенергію, але виходить так, що якраз в той момент, коли населенню подають електроенергію й вони вмикають всі прибори, то вони більше споживають.

Попенко пояснює, що коли українцям подають електроенергію, то вони більше переймаються за те, як встигнути попрати речі, наприклад, а не заощадити кіловати. Відтак виходить, що споживають ще більше, ніж зазвичай.

До слова, ми поцікавились у колег в редакції 24 Каналу й дійсно більшість з них зауважили, що попри аварійні та планові відключення кількість кіловатів у платіжці зросла.

Головні споживачі електроенергії у квартирі

Холодильник, який споживає до 20% від загальної кількості спожитої електроенергії сім’єю, ділиться експерт.

Також телевізор, пральна машина.

І тут потрібно чітко розставити пріоритети, функціонування якої техніки вам потрібніше: працюючий телевізор чи пральна машина. Люди самі змушені обирати. На жаль, дієвих механізмів під час війни, які допоможуть людям економити електроенергію, практично немає,

– підкреслює він.

Скільки споживають електроенергії різні прилади / Інфографіка 24 Каналу

Як розумно користуватись енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

Чи реально взагалі заощаджувати електроенергію

Спеціаліст з енергоефективності Володимир Кузьменко у розмові з 24 Каналом підкреслив, що економія – ціла філософія, тож заощаджувати може будь-хто, головне бажання та системність.

Володимир Кузьменко Спеціаліст з енергоефективності, співробітник iC consulenten Україна Економія – це перш за все певна культура і набір правил поведінки. Якщо уявити собі, що ваша сім’я – це маленьке підприємство, то, як відомо, на кожному сучасному підприємстві є певні стандарти та закони. Почніть створювати такі стандарти вдома. Спробуйте, щоб культура економії стала вашим внутрішнім сімейним стандартом і гарним прикладом для інших. Саме з таких організаційних методів і починаються можливості, а згодом і реальні цифри зекономлених коштів для вашої сім’ї та країни в цілому. Уявіть, якщо кожна сім’я в наступному місяці споживатиме хоча б на 1 кіловат менше електроенергії, скільки це буде для багатомільйонної країни?

Перегляньте свої звички

Ідея в тому, що для того, щоб зекономити, спочатку і не обов’язково купувати нові сучасні лампи чи обладнання. Можна просто переглянути свої звички й вимикати вдома прилади та освітлення кожен раз в тому місці квартири, де воно вам не потрібне, переглянути кількість ламп в тій чи іншій зонах, вимикати прилади, які ви не використовуєте, бо навіть якщо в телевізорі вночі горить маленький червоний світлодіод, то за рік так може "нагоріти" декілька кіловатів. Скільки таких телевізорів по всій країні?

Користуйтесь технікою з "еко" режимом

Також, напевно, у вас вдома є сучасна побутова техніка, яка має так званий "еко" режим використання. Цей режим створювався не просто так, а для того, щоб дійсно економити кошти вашої сім’ї. Звичка використовувати техніку на таких "середніх" і економних режимах ще й продовжить строк її служби.

Почніть заощаджувати у формі гри чи квесту

Для початку можна поставити собі маленьку ціль: зібратись в колі сім’ї, подивитись на рахунок за електроенергію та оцінити можливості для економії. Наприклад, спробувати споживати в наступний місяць менше на 10 кіловатів. Це може стати захопливим квестом і сімейною грою, в якому переможцями станемо ми всі.

Купіть LED лампи

Тепер, коли ви трохи зекономили на електроенергії, ви можете дозволити собі замінити старі лампи розжарювання (звичайні лампи з нашого дитинства) на нові LED лампи на світлодіодах.

Лампи старого зразка, окрім того, що яскраво світять і виконують свої функції, ще й нагріваються. Ось ця додаткова енергія на нагрів – це саме те, за що ми переплачуємо. Тому сфера використання ламп розжарювання залишається досить обмеженою,

– пояснює Кузменко.

Недоліки розжарювальних ламп:

малий строк служби,

низька механічна стійкість,

висока температура поверхні, що може призвести до опіків.

Спеціаліст з енергоефективності зауважує, що чи не єдина можлива перевага старих розжарювальних ламп – ціна.

Але за різними оцінками, навіть якщо ви зараз придбаєте одну LED лампу, то вона окупиться вже через третину року, а строк її служби приблизно в 50 разів вищий за строк служби звичайної лампи розжарювання,

– називає ще один аргумент на користь LED ламп Кузьменко.

До слова, з 16 січня в Україні стартував обмін старих розжарювальних ламп на LED. Тож українців від 18 років можуть подати заявку через Дію та отримати 5 нових ламп у найближчому відділенні Укрпошти. Записатися можна тут. Але зауважте, що на етапі бета-тесту послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

За підрахунками Мінекономіки, перехід на LED-лампи скоротить споживання на 7–10% у пікові моменти, що суттєво зменшить дефіцит електроенергії в системі.

До теми Старі на сучасні: в Україні запрацює обмін ламп

Якщо замінили лампи, то це дійсно буде економія. Вона буде невелика, але буде. При цьому ми повинні розуміти, що протягом декількох років буде помітний результат,

– погоджується Олег Попенко.

Також він радить замінити обігрівачі на сучасні, адже вони споживають приблизно в чотири рази менше електроенергії.

Як заощадити на електроенергії / Інфографіка 24 Каналу

Чинні тарифи на електроенергію

Для побутових споживачів

Тарифи для побутових споживачів залишатиметься без змін до кінця воєнного стану й залежатимуть від обсягу спожитих кіловатів: до 250 – 1,44 гривні за кіловат-годину, понад – 1,68 гривні за кіловат-годину.

Для бізнесу

Тариф для бізнесу у січня 2023 року зріс на 15 копійок за кіловат-годину. А от середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів склало близько 4 копійок за кіловат-годину.