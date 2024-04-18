Транзакції рекордно зросли
У першому кварталі поточного року сукупний обсяг транзакцій з біткоїнами, проведених в південнокорейських вонах, досяг 456 мільйонів доларів, тоді як торгівля в доларах США склала 445 мільйонів доларів.
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Криптовалютний ринок Кореї моментами навіть перевищував активність традиційного фондового ринку країни під час березневого буму.
Завдяки провідним платформам, таким як Upbit і Bithumb, а також новим гравцям на корейському ринку, таким як Crypto.com та Binance, інфраструктура цифрових активів в країні стрімко розвивається, задовольняючи потреби місцевих інвесторів.
Криптовалютний ринок в Кореї
Південна Корея є одним із найактивніших світових ринків криптовалют. Під час буму криптовалют у березні обсяг торгівлі криптовалютами на місцевому ринку короткочасно перевищив обсяги фондового ринку країни.
П'ять ліцензованих бірж — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit та Gopax — домінують на місцевому ринку, де лідер Upbit займає понад 80% ринкової частки в більшість днів, за даними Kaiko. Біржа Bithumb намагалася привернути нових користувачів, організувавши кампанії з нульовою комісією за торгівлю в кінці 2023 року.
Також основні глобальні біржі, такі як Crypto.com та Binance, прагнуть увійти на південнокорейський ринок, що швидко зростає.