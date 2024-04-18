Транзакції рекордно зросли

У першому кварталі поточного року сукупний обсяг транзакцій з біткоїнами, проведених в південнокорейських вонах, досяг 456 мільйонів доларів, тоді як торгівля в доларах США склала 445 мільйонів доларів.

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Криптовалютний ринок Кореї моментами навіть перевищував активність традиційного фондового ринку країни під час березневого буму.

Завдяки провідним платформам, таким як Upbit і Bithumb, а також новим гравцям на корейському ринку, таким як Crypto.com та Binance, інфраструктура цифрових активів в країні стрімко розвивається, задовольняючи потреби місцевих інвесторів.

Криптовалютний ринок в Кореї

Південна Корея є одним із найактивніших світових ринків криптовалют. Під час буму криптовалют у березні обсяг торгівлі криптовалютами на місцевому ринку короткочасно перевищив обсяги фондового ринку країни.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

П'ять ліцензованих бірж — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit та Gopax — домінують на місцевому ринку, де лідер Upbit займає понад 80% ринкової частки в більшість днів, за даними Kaiko. Біржа Bithumb намагалася привернути нових користувачів, організувавши кампанії з нульовою комісією за торгівлю в кінці 2023 року.

Також основні глобальні біржі, такі як Crypto.com та Binance, прагнуть увійти на південнокорейський ринок, що швидко зростає.

Цікаво! На початку цього місяця Crypto.com оголосила про запуск своєї платформи для роздрібної торгівлі в країні 29 квітня. Binance, з іншого боку, вже придбала значну частку в Gopax у 2023 році. Однак місцеві регулятори неодноразово відкладали схвалення передачі власності Gopax компанії Binance, через, як повідомляється, занепокоєння щодо її юридичних проблем у США.