Транзакции рекордно выросли

В первом квартале текущего года совокупный объем транзакций с биткоинами, проведенных в южнокорейских вонах, достиг 456 миллионов долларов, тогда как торговля в долларах США составила 445 миллионов долларов.

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Криптовалютный рынок Кореи моментами даже превышал активность традиционного фондового рынка страны во время мартовского бума.

Благодаря ведущим платформам, таким как Upbit и Bithumb, а также новым игрокам на корейском рынке, таким как Crypto.com и Binance, инфраструктура цифровых активов в стране стремительно развивается, удовлетворяя потребности местных инвесторов.

Криптовалютный рынок в Корее

Южная Корея является одним из самых активных мировых рынков криптовалют. Во время бума криптовалют в марте объем торговли криптовалютами на местном рынке кратковременно превысил объемы фондового рынка страны.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Пять лицензированных бирж - Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax - доминируют на местном рынке, где лидер Upbit занимает более 80% рыночной доли в большинство дней, по данным Kaiko. Биржа Bithumb пыталась привлечь новых пользователей, организовав кампании с нулевой комиссией за торговлю в конце 2023 года.

Также основные глобальные биржи, такие как Crypto.com и Binance, стремятся войти на быстрорастущий южнокорейский рынок.

Интересно! В начале этого месяца Crypto.com объявила о запуске своей платформы для розничной торговли в стране 29 апреля. Binance, с другой стороны, уже приобрела значительную долю в Gopax в 2023 году. Однако местные регуляторы неоднократно откладывали одобрение передачи собственности Gopax компании Binance, из-за, как сообщается, беспокойства относительно ее юридических проблем в США.