Які пільги на медицину мають військовослужбовці

До категорії "військовослужбовець" законодавство відносить чинних військовослужбовців ЗСУ, тих, хто отримав інвалідність через службу, членів їхніх сімей, а також сім'ї загиблих і зниклих безвісти захисників, призваних військовозобов’язаних, резервістів і військових ТРО.

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Усі ці категорії мають право на безкоштовну медичну допомогу у військово-медичних закладах.

Зауважте! Члени сімей військовослужбовців можуть отримувати допомогу у військово-медичних закладах за відсутності державних або комунальних медичних установ за місцем проживання.

Особи зі статусом учасника бойових дій мають право на такі пільги:

Безкоштовне отримання ліків та медичних препаратів за рецептами лікарів.

Першочергове безкоштовне зубопротезування (окрім протезів з дорогоцінних металів).

Безкоштовне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості.

Користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію або зміні місця роботи.

Щорічне медичне обстеження та диспансеризація.

Першочергове обслуговування в лікувальних закладах та аптеках, а також першочергова госпіталізація.

Зауважте! Військовослужбовці та їхні родини мають право на пільгове санаторно-курортне лікування, якщо середньомісячний дохід сім'ї за останні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів (з 1 січня 2024 року – 7 083 гривні) на одну особу.