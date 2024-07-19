Які пільги на медицину мають військовослужбовці
До категорії "військовослужбовець" законодавство відносить чинних військовослужбовців ЗСУ, тих, хто отримав інвалідність через службу, членів їхніх сімей, а також сім'ї загиблих і зниклих безвісти захисників, призваних військовозобов’язаних, резервістів і військових ТРО.
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Усі ці категорії мають право на безкоштовну медичну допомогу у військово-медичних закладах.
Особи зі статусом учасника бойових дій мають право на такі пільги:
- Безкоштовне отримання ліків та медичних препаратів за рецептами лікарів.
- Першочергове безкоштовне зубопротезування (окрім протезів з дорогоцінних металів).
- Безкоштовне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості.
- Користування поліклініками та госпіталями при виході на пенсію або зміні місця роботи.
- Щорічне медичне обстеження та диспансеризація.
- Першочергове обслуговування в лікувальних закладах та аптеках, а також першочергова госпіталізація.