Какие льготы на медицину имеют военнослужащие
К категории "военнослужащий" законодательство относит действующих военнослужащих ВСУ, тех, кто получил инвалидность из-за службы, членов их семей, а также семьи погибших и пропавших без вести защитников, призванных военнообязанных, резервистов и военных ТРО.
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Все эти категории имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях.
Лица со статусом участника боевых действий имеют право на такие льготы:
- Бесплатное получение лекарств и медицинских препаратов по рецептам врачей.
- Первоочередное бесплатное зубопротезирование (кроме протезов из драгоценных металлов).
- Бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости.
- Пользование поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы.
- Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация.
- Первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях и аптеках, а также первоочередная госпитализация.