Чи зросте долар за Трампа

Паскуале Делла Корте з Бізнес-школи Імперського коледжу в Лондоні та Хсуан Фу з Університету Лаваля у Квебеку виявили, що існує статистично значущий зв'язок між доходністю валютного курсу та циклами президентства США.

Дослідження, яке ще не проходило рецензування, свідчить, що в середньому долар зростав на 4,2% на рік, коли при владі були демократи, і знижувався на 1,3% за республіканців.

Цікаво! Під час першого терміну Трампа валюта впала на 10% на торговельно-взваженій основі.

Висновки цього дослідження суперечать зростаючій кількості прогнозів від таких банків, як Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. та Citigroup Inc. Вони ж бо прогнозують, що поєднання експортних мит і податкових знижок підвищить курс долара, а водночас спричинить інфляцію та потенціал для підвищення процентних ставок.

Ми виявили, що президенти США та їх торгові політики значно впливають на долар. Натомість ми не знаходимо зв'язку цих дохідностей з різницею в процентних ставках між країнами або різницею в інфляції,

– сказав Делла Корте.

Демократи підтримують долар

Одна з робочих теорій, яку висунули академіки, полягає в тому, що торговельні бар'єри, які часто вводять республіканці, призводять до відповідних заходів у відповідь, шкодять глобальній торгівлі й в кінцевому підсумку знижують попит на долар.

Ми не робимо політичну заяву. Це те, що показало наше дослідження,

– сказав Делла Корте.

Трамп запропонував 10% мито на всі імпортні товари та набагато вищі ставки для Китаю. Він також цілить на Європейський Союз із потенційним набором каральних торговельних заходів і висунув ідею перетворення іноземної допомоги на позику.

З 2017 року політика США щодо валюти сприяє слабкому долару, що є радикальною зміною порівняно з десятилітньою перевагою сильної валюти.

Цікаво! Зміна, яка розпочалася під час президентства Трампа і була прийнята адміністрацією Джо Байдена, має на меті підтримку політик, орієнтованих насамперед на внутрішній ринок з метою відродження американського виробничого сектора.