Вырастет ли доллар при Трампе

Паскуале Делла Корте из Бизнес-школы Имперского колледжа в Лондоне и Хсуан Фу из Университета Лаваля в Квебеке обнаружили, что существует статистически значимая связь между доходностью валютного курса и циклами президентства США.

Исследование, которое еще не проходило рецензирование, свидетельствует, что в среднем доллар рос на 4,2% в год, когда у власти были демократы, и снижался на 1,3% при республиканцах.

Интересно! Во время первого срока Трампа валюта упала на 10% на торгово-взвешенной основе.

Выводы этого исследования противоречат растущему количеству прогнозов от таких банков, как Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Citigroup Inc. Они же прогнозируют, что сочетание экспортных пошлин и налоговых скидок повысит курс доллара, а одновременно повлечет инфляцию и потенциал для повышения процентных ставок.

Мы обнаружили, что президенты США и их торговые политики значительно влияют на доллар. Зато мы не находим связи этих доходностей с разницей в процентных ставках между странами или разницей в инфляции,

– сказал Делла Корте.

Демократы поддерживают доллар

Одна из рабочих теорий, которую выдвинули академики, заключается в том, что торговые барьеры, которые часто вводят республиканцы, приводят к ответным мерам, вредят глобальной торговле и в конечном итоге снижают спрос на доллар.

Мы не делаем политическое заявление. Это то, что показало наше исследование,

– сказал Делла Корте.

Трамп предложил 10% пошлину на все импортные товары и гораздо более высокие ставки для Китая. Он также целится на Европейский Союз с потенциальным набором карательных торговых мер и выдвинул идею превращения иностранной помощи в заем.

С 2017 года политика США в отношении валюты способствует слабому доллару, что является радикальным изменением по сравнению с десятилетним преимуществом сильной валюты.

Интересно! Изменение, которая началась во время президентства Трампа и была принята администрацией Джо Байдена, имеет целью поддержку политик, ориентированных прежде всего на внутренний рынок с целью возрождения американского производственного сектора.