Міносвіти відкриє 100 шкіл та 100 дитячих садків, – Новосад
Міністр освіти України Ганна Новосад розповіла про плани міністерства на найближчий час. В посадовців дуже амбітні цілі.
Міністерка пообіцяла, що через 5 років кожна дитина в селах та містах зможе ходити до дитячого садка.
Важливо: Майже півтора мільярда гривень знадобиться на реформу школи
Одна з найамбітніших цілей – забезпечити доступ до дошкільної освіти. Спільно з місцевими органами влади ставимо за ціль або побудувати, або реконструювати 100 дитячих садочків,
– розповіла Ганна Новосад.
Також в уряді обіцяють продовжити реформу школи в 5-9 класах.
Ще однією амбітною метою міністерства є відновлення або побудова 100 шкіл.
Скільки зараз в Україні шкіл та дитсадків?
- близько 17 тисяч середніх шкіл працювали в Україні у 2017 році;
- приблизно 15 тисяч дитячих садків.
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Що передбачає реформа?
- запровадження 12 класів в школах;
- створення мережі академічних ліцеїв;
- розширення НУШ (нової української школи) з молодших класів на середні та старші;
- перехід всіх шкіл та ліцеїв на українську мову викладання;
- розширення мережі опорних шкіл в районах;
- модернізація програми шкільної освіти.