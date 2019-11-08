Міносвіти відкриє 100 шкіл та 100 дитячих садків, – Новосад

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У міністерства є план дій
У міністерства є план дій / Лига Досье

Міністр освіти України Ганна Новосад розповіла про плани міністерства на найближчий час. В посадовців дуже амбітні цілі.

Міністерка пообіцяла, що через 5 років кожна дитина в селах та містах зможе ходити до дитячого садка.

Важливо: Майже півтора мільярда гривень знадобиться на реформу школи

Одна з найамбітніших цілей – забезпечити доступ до дошкільної освіти. Спільно з місцевими органами влади ставимо за ціль або побудувати, або реконструювати 100 дитячих садочків,
– розповіла Ганна Новосад.

Також в уряді обіцяють продовжити реформу школи в 5-9 класах.

Ще однією амбітною метою міністерства є відновлення або побудова 100 шкіл.

Скільки зараз в Україні шкіл та дитсадків?

  • близько 17 тисяч середніх шкіл працювали в Україні у 2017 році;
  • приблизно 15 тисяч дитячих садків.

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Що передбачає реформа?

  • запровадження 12 класів в школах;
  • створення мережі академічних ліцеїв;
  • розширення НУШ (нової української школи) з молодших класів на середні та старші;
  • перехід всіх шкіл та ліцеїв на українську мову викладання;
  • розширення мережі опорних шкіл в районах;
  • модернізація програми шкільної освіти.
Теги: Дошкільна освіта Освіта Школа Реформа освіти Міністерство освіти України Ганна Новосад Діти
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