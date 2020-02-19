На Вінничині затримали студента, який продавав наркотики в училищі

В Томашківському районі Вінницької області затримали студента, який збував канабіс у своєму училищі. Хлопець зараз під домашнім арештом.

Про правопорушення повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

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Під час розслідування, у хлопця вилучили паперові згортки з канабісом. Наркотики також знайшли у одного з неповнолітніх студентів училища. Той зізнався, що купив канабіс у затриманого.

Продавцю інкримінують порушення 307 статті Кримінального Кодексу України.

Незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів у місцях, що призначені для проведення навчальних заходів,

– йдеться в повідомленні.

За результатами судового засідання, хлопця вирішили посадити під домашній арешт.

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Скільки всього студентів навчаються в українських училищах?Станом на 2018 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.