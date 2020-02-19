На Винничине задержали студента, который продавал наркотики в училище

В Томашпольском районе Винницкой области задержали студента, который сбывал каннабис в своем училище. Парень сейчас под домашним арестом.

О правонарушении сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

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Во время расследования, у парня изъяли бумажные свертки с каннабисом. Наркотики нашли у одного из несовершеннолетних студентов училища. Тот признался, что купил каннабис у задержанного.

Продавцу инкриминируют нарушение 307 статьи Уголовного кодекса Украины.

Незаконный сбыт особо опасных наркотических средств в местах, предназначенных для проведения учебных мероприятий,

– говорится в сообщении.

По результатам судебного заседания, парня решили посадить под домашний арест.

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Сколько всего студентов учатся в украинских училищах?По состоянию на 2018 год в системе профессионально-технического образования обучались более 238 тысяч студентов, что почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.