Из-за карантина школы и вузы во всем мире временно перешли на дистанционное обучение. Украина здесь не является исключением. Хоть это и стало стрессом для всех участников образовательного процесса, которые были вынуждены спешно осваивать новые для себя инструменты и методики.

Что продемонстрировали месяцы вынужденного дистанционного обучения, повлияло ли это на уровень знаний школьников и какие выводы следует сделать в случае повторения ситуации – в материале сайта 24 канала.

Как "пережили" дистанционное обучение украинские школы?

Для всех без исключения участников учебного процесса переход на дистанционное обучение в марте стал неожиданностью. И точно никто не мог ожидать, что это все затянется на более чем три месяца.

Как учителям, так и ученикам и их родителям пришлось экстренно осваивать новые для всех платформы. А руководителям заведений – учиться организовывать учебный процесс при необычных условиях так, чтобы это было максимально удобно и эффективно.

Важно Образование на карантине: какие изменения ждут школы с 1 сентября

Директор киевской специализированной школы №76 имени Олеся Гончара Елена Знак в комментарии сайту 24 канала рассказала, что, когда объявили о карантине, все рассчитывали провести дома максимум полторы недели – до весенних каникул. Когда стало понятно, что это – надолго, учителям и ученикам пришлось в бешеном темпе осваивать очень много средств.

Буквально через неделю-две после каникул все наладили: составили расписание онлайн-уроков, учителя проводили занятия в ZOOM и Skype, все задачи публиковали на сайте. Кроме того, дети могли когда угодно вернуться к материалу, который подал учитель, чтобы рассмотреть его еще раз.

Мы пытались сделать все как можно лучше, но это было очень сложно. Работа продолжалась 24/7, потому что ребенок мог прислать задачи и в 11 вечера, а через 5 минут звонить и спрашивать, какая оценка. Но мы, я считаю, справились. Если, не дай Бог, такое повторится, уже имеем определенный опыт,

– рассказала Елена Знак.

Здесь же выяснили, что существует проблема в техническом обеспечении: многих детей родители увезли из города и те вообще не имели доступа к интернету.

Подобный опыт – и в школах маленьких населенных пунктов. Так, директор Дубовского УВК (Черкасская область) Нина Косаринская рассказала сайту 24 канала: сначала изучали, какие есть ресурсы и возможности, попытались работать на различных платформах. Затем каждый учитель нашел для себя те инструменты, которые ему подходят, и начал их использовать.

Не все ученики имеют доступ к интернету или нужным гаджетам / Фото unsplash

Главная проблема здесь, опять же, в том, что не у всех школьников есть доступ к интернету и необходимым для дистанционного обучения гаджетам. Кроме того, во многих семьях – несколько детей, а ноутбук или современный смартфон есть только один. Соответственно, нет возможности всем одновременно слушать онлайн уроки или выполнять задания.

То, что предлагают в положении о дистанционном обучении – чтобы все было по расписанию – у нас сделать нереально. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что это должно быть в гибком режиме. Я лично, как учитель, давала на выполнение задач достаточно времени, чтобы в семье могли сами распределить, кто когда работает за компьютером,

– пояснила Нина Косаринская.

Кто совсем не имел доступа к интернету и техническим возможностям, общались с учителями по телефону, смотрели уроки по телевизору, а перед оценкой передавали на проверку свои тетради. Также были дети, которые не шли на контакт и вообще не работали дистанционно. На этот раз их оценивали по тем результатам, которые те имели до 12 марта.

Кроме того, руководителям учреждений было трудно контролировать работу учителей, поскольку в Украине просто не существует единой платформы для всех. Поэтому здесь все строилось в основном на доверии.

Выводы и результаты "карантинного" обучения

Исследования ряда организаций и отзывы участников образовательного процесса указывают на то, что большинство родителей и учителей уверены: дети материал, полученный дистанционно, усвоили. Некоторые школы намерены частично продолжить использовать элементы такого обучения в дальнейшем. А самой распространенной проблемой стало то, что не все ученики выходят на связь и выполняют задачи, заданные педагогами удаленно.

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Так, Государственная служба качества образования Украины провела онлайн-опрос руководителей школ, учителей, родителей и учеников старших классов. 55% опрошенных учащихся (24 087 человек) и 50% родителей (60 569 человек) отметили, что формат дистанционного обучения им понравился. Тогда как 45% учащихся (20 001 человек) и 48% родителей (57 858 человек) дали отрицательный отзыв. То есть мнения разделились почти поровну.

Родители, которых такая форма обучения не удовлетворила, даже создали на сайте президента Украины петицию с требованием "отменить дистанционное обучение для всех учащихся с нового учебного года", которая уже набрала более 16 тысяч голосов.

Петиция на сайте президента / скриншот

Желание использовать технологии дистанционного обучения после завершения карантина выразили 41% опрошенных учителей, 54% отметили, что будут использовать их частично, а 5% обращаться к технологиям дистанционного обучения больше не планируют.

Также по результатам исследования можно понять, что не все учреждения получили достаточно поддержки от местных органов управления образованием.

Получали ли помощь учреждения / опрос Центра качества образования

Центр инновационного образования "Про.Свит" в свою очередь определил 10 самых распространенных проблем, с которыми сталкивались участники образовательного процесса при реализации дистанционного обучения. На первом месте – игнорирование такого учебного процесса учениками. Далее следует отсутствие предыдущего опыта и трудности, связанные со сбором онлайн в одно время.

С какими проблемами сталкивались в школах / опросы Про.Свит

Руководители учебных заведений в целом подтвердили 24 каналу вышесказанное. А также добавили: на уровень знаний школьников эти месяцы дистанционного обучения особым образом не повлияли. Кое-где результаты даже стали лучше.

Елена Знак говорит, что проведение мониторинга знаний, которые учащиеся столичной школы получили в течение дистанционного обучения, запланировано на сентябрь. По итогам учебного года же можно отметить, что существенных различий в полученных результатах нет.

Если ребенок хочет учиться и если родители в этом заинтересованы, то он будет в любой форме это делать. Подготовка к уроку и выполнение задач после – на совести каждого ученика и учителя,

– отмечает Елена Знак.

Нина Косаринская в свою очередь отмечает: в сельской школе результаты некоторых старшеклассников действительно улучшились. Речь идет об одаренных школьниках, которые несколько ленились выполнять все задачи при привычном процессе обучения, но сейчас нашли нужную мотивацию.

В целом здесь уровень, на который вышли в конце года, примерно на один-полтора балла отличался от того, на какой рассчитывали при очном обучении. Это подтверждают и результаты ГИА – много оценок достаточного и высокого уровня. Однако, если все же будет ухудшение ситуации, то директор видит выход в смешанной форме обучения. Только дистанционное – тяжело, особенно детям, которые идут в 1 или 5 классы.

Важнейший урок, который мы вынесли из этого дистанционного обучения, вероятно в том, что живое общение – самая большая ценность. В последнее время это стало теряться, дети погружались в телефоны и большую часть времени проводили там. Самое главное, что дает очная форма обучения – социализация детей. Потому что получить знания сегодня не является проблемой – интернет открыт. А вот научиться жить в обществе – это то, что должна давать школа. Поэтому я очень надеюсь, что мы выйдем,

– пояснила директор.

И препятствий для того, чтобы эти надежды были реализованы, похоже, пока нет: УВК рассчитан на 480 учеников, а в этом году здесь ожидают всего 140 детей (вместе с дошкольниками). Поэтому обеспечить необходимое социальное дистанцирование здесь – вполне возможно.

Что не так с дистанционным обучением в Украине: объяснение эксперта

Как отметила в комментарии сайту 24 канала соучредитель ОО "Смарт Образование" и экс-советница министра образования и науки Оксана Макаренко – на самом деле, то, что происходило в украинских школах весной, нельзя назвать полноценным дистанционным обучением.

Ситуация была очень разной. Как и опыт, который получили учителя и родители. Для кого-то он стал травматическим, что объясняет протесты или создание петиций против дистанционного обучения, одна из которых упомянута выше.

Будем честными, благодаря подвигу родителей и учителей, произошло хоть какое-то обучение детей с разным успехом. Определенные школы и учителя были к этому готовы и могли организовать полноценное дистанционное обучение, а где-то даже не было возможности передать задание ребенку из-за отсутствия интернета, гаджетов или цифровых навыков у учителей и учеников,

– пояснила эксперт.

Однако этот опыт был полезным – мы увидели реальное положение дел. Прежде всего МОН и люди, которые за это отвечают, осознали, что в Украине не была разработана реальная программа и методика для дистанционного обучения. Всех участников образовательного процесса не обеспечили гаджетами и интернетом.

Если осенью возникнет такая же ситуация, учителя не должны снова оказаться перед вызовом: делайте, что хотите, но дети должны получить знания. И пока остается крайне мало времени, чтобы организовать все необходимые элементы для такого обучения с сентября.

Какие уроки можно извлечь из трехмесячного опыта:

Посмотреть продолжительность занятий – не более 20 минут. Потом – обязательно перерыв хотя бы на 5-10 минут. Например, в Эстонии учителям советовали уменьшить на 40% объем материала, выделив самое главное. Также хорошо начинать такое обучение с того, что дети уже знают, а не с новых тем.

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Пересмотреть содержание уроков. Занятие не может превращаться исключительно в передачу знаний учителем. Это скучно и можно просто записать на видео, которое ребенок будет пересматривать самостоятельно, когда ему удобно, или сможет вернуться еще раз к непонятным моментам.

Существует много бесплатных платформ, где можно делать интерактивные квесты, тесты и тому подобное. Если помочь учителям овладеть такими инструментами, то объяснение материала и сам процесс обучения может стать действительно интересным и полезным. А во время онлайн-уроков лучше обсуждать проблемные вопросы, чтобы понять, насколько дети усвоили материал, или делать интерактивные упражнения.

Важно четко и подробно прописывать, что именно требуется от детей (речь идет об отправке заданий через Viber, e-mail и т. д.).

(речь идет об отправке заданий через Viber, e-mail и т. д.). Минимизировать платформы, которые используют учителя одной школы. Задача руководителя учебного заведения – вместе с педагогами выбрать лучшие, чтобы ученики и их родители не были вынуждены осваивать весь спектр доступных на рынке ресурсов.

Занятие не может превращаться исключительно в передачу знаний учителем / Фото unsplash

Учитель должен подсчитать, сколько времени школьник будет тратить на выполнение самостоятельных заданий , учитывая то, что ученики нагружены и другими предметами. Часто дети физически не успевали выполнять все.

, учитывая то, что ученики нагружены и другими предметами. Часто дети физически не успевали выполнять все. Для родителей: помочь ребенку организовать учебный процесс, составить расписание и напоминать, чтобы он в течение дня не забывал о перерывах: упражнения для глаз, физические движения, обед и тому подобное. Так как есть риск "залипнуть" за компьютером до вечера, так и не сделав много полезного.

О преимуществах дистанционного обучения:

Ребенок может индивидуально строить траекторию развития , погружаться в те предметы, которые ему полезны (особенно если речь идет о старших классах) и интересны.

, погружаться в те предметы, которые ему полезны (особенно если речь идет о старших классах) и интересны. Такая форма позволяет быть более гибким , планировать свое время, приобретать навыки самостоятельного обучения.

, планировать свое время, приобретать навыки самостоятельного обучения. Преимуществом для родителей является то, что они могут гибко планировать время детей для занятий и различных активностей (кружки, репетиторы и т. д.).

Ребенок может индивидуализировать обучение под его особенности , включая особенности восприятия (на слух или визуально). Все темы можно проходить в удобном для себя темпе.

, включая особенности восприятия (на слух или визуально). Все темы можно проходить в удобном для себя темпе. Меньше "неприятного" контакта со школой, связанного, например, со сбором денег или межличностными конфликтами.

Родители, которые осознанно выбрали форму дистанционного обучения для своих детей, отмечают, что первые полгода идут на то, чтобы ребенок овладел умением учиться самостоятельно. Когда этот этап проходит, преимущества становятся заметными: он становится эмоциональным, осознанным, более организованным.

Дистанционное обучение на самом деле имеет немало преимуществ / Фото unsplash

Недостатки обучения на дому

Все же многим родителям хотелось бы, чтобы ребенок больше общался со сверстниками, в том числе в процессе обучения. Компьютер не сможет заменить живую коммуникацию.

Однако, по словам эксперта, этого недостаточно и в обычной школе: классно-урочная система включает мало задач проектной или групповой работы. Исключение – младшая школа с введением НУШ. Нельзя исключать, конечно, и общение во время перерывов.

Смешанная форма обучения: что это

Смешанное обучение предполагает возможность, например, овладевать теоретическими материалами дома – по учебникам, онлайн-урокам и тому подобное. А определенные активности, как лабораторные работы или групповые проекты, – в школе, взаимодействуя с другими.

В правительстве не исключали внедрения именно такой формы обучения с сентября. Однако, по словам Оксаны Макаренко, то, как там это объясняют ("часть детей находится в классе, а часть – следит за уроком онлайн"), ничего общего с реальным понятием смешанной формы обучения не имеет.

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Есть ли будущее у этого направления в Украине?

Карантин несколько дискредитировал эту форму обучения у нас, хотя, по словам эксперта, все указывает на то, что это направление будет развиваться: уже открывается много частных проектов, некоторые государственные школы также начинают совершенствовать этот компонент.

Эксперты прогнозируют: в течение 5 лет весь мир перейдет с очной классно-урочной системы на смешанную форму дистанционного обучения, – более прогрессивную, гибкую и эффективную.

Современные школьники нуждаются в современных методах получения знаний. Просто не надо забывать, что дети не могут жить исключительно в цифровом мире. Поэтому очень важно совместить их потребность в движении и общении и новейшие технологии, что, при правильном применении, только помогают.