Часть украинцев будет проигрывать в памяти события, происходившие год назад. Некоторые дети особенно чувствительно воспринимают тему войны. Поэтому семейная и детская психологиня Светлана Ройз посоветовала с чего начать общение на уроках 24 февраля и какие слова подобрать учителям.

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Переживание "синдрома годовщины" – это закономерный этап после травматического опыта. И взрослые, и дети могут испытывать его как повторное переживание того, что происходило год назад и принесло плохие ощущения. Кроме того, учащиеся могут ощущать "затопление" прошлым.

"Мы не знаем, в каком состоянии будут дети, поэтому, чтобы говорить с ними на тему годовщины полномасштабной войны, взрослые должны быть устойчивыми. Важно не спровоцировать то, что может быть ретравмирующим. Педагогам следует сосредоточить свое внимание на поддержке школьников и быть внимательными к предложениям поделиться воспоминаниями, потому что такие рассказы могут усилить переживания", – говорит психолог.

Также нужно соблюдать осторожность с задачами. Некоторые учителя давали детям задачу – создать рефераты с фотографиями городов до войны и во время войны. Если ребенок будет рассказывать о Бахмуте или Мариуполе, это может привести к обострению травматического состояния. Если таких задач невозможно избежать, лучше сфокусировать внимание на будущее. К примеру, нарисовать восстановленный город или город своей мечты.

С чего начать урок

Психологиня отмечает, что день в школе следует начать со стабилизации.

Учителя не могут предсказать, с каким настроением учащиеся придут в школу, поэтому важно в начале урока стабилизировать их состояние:

предложите детям удобно сесть (можно опереться руками на парту, чтобы почувствовать стойкую опору);

затем следует найти вместе с детьми в классе или в комнате то, что связано у них со спокойствием и силой;

предложите, если дети захотят, посмотреть друг на друга – будто коснуться добрым взглядом;

сфокусируйте внимание на том, что сегодня 24 февраля 2023 года не начало войны.

Какие слова подобрать для урока

Психолог привела пример:

Сегодня 24 февраля 2023 года. В этот день год назад началась полномасштабная война. На самом деле все вы знаете, что война идет уже девять лет. За последний год мы все переживали много сложных событий. Этот год был действительно трудным для украинцев. Жаль, что нам с вами пришлось через это проходить. И я горжусь вашей силой, мудростью, стойкостью. Я учусь у вас".

"Сегодня уже 2023 год. Мы стали взрослее, устойчивее и убедились, как мы сильны. Мы все благодарны ВСУ. Но у нас с вами тоже есть своя роль и своя сила. Назовите свою личную силу – то, что вам в этот год помогало" . Это могут быть чувство юмора, дружба, выносливость, близость и т.д.

Можно, чтобы мнения детей повторялись. И если кто-то скажет то, что подобно и ощущениям других, пусть дети сделают специальный жест, о котором в классе договорятся заранее. Это позволит ощутить единство и поддержку.



Поддерживайте учащихся, следите за их реакцией / Фото НУШ

Далее вспомните о том, что "на страже нашей безопасности стоят украинские военные, которые защищают нас днем и ночью, а смелые волонтеры помогают и ВСУ, и переселенцам".

Еще можно рассказать детям о героях Азовстали, о волонтерах, спасавших животных, спросить, о каких подвигах они сами могут рассказать. Если в классе есть дети, близкие на фронте или погибшие, будьте особенно внимательны к их реакциям.

Как стабилизировать состояние детей

Психолог советует предложить ученикам практику для ощущения силы. К примеру, "Какой ты источник света" из методички "Твоя сила". Дети должны представить себе, что они являются источником света. Затем им нужно определить, какой этот источник:

искусственное или природное, большое или маленькое;

цветное или однотонное, сияющее или мерцающее;

если бы этот источник света находился в их теле, где бы он располагался: в голове, животе, груди или во всем теле. По желанию можно положить руку на это место;

затем медленно вдохнуть и выдохнуть. Представить, что свет растекается по всему телу.

Это упражнение поможет детям успокоиться и ощутить больше сил. Также ученики могут создать свой герб или герб класса. Это дает чувство уверенности и силы.

Поговорите с детьми о тех, кто нас поддерживает. Ведь когда человек испытывает стресс, он может ощущать одиночество. Поэтому нам важно помнить о том, что близость – наша сила. Мы друг у друга. Следовательно, стоит напомнить ученикам о людях, которые могут поддержать их.

В случае необходимости вы можете помочь детям вернуть устойчивость с помощью телесных упражнений. В проекте "Устойчивость для стойких" собрано 20 коротких анимационных видео для детей и взрослых с упражнениями, которые помогут успокоиться и психологически себя поддержать.

Сделайте вместе с учениками дыхательные упражнения

Их находите в "дыхательных карточках". С помощью дыхательных практик можно не только взять под контроль стресс и тревогу, но и сконцентрировать свое внимание, научиться сосредотачиваться на воображаемом объекте.

На каждой карте нарисованы различные объекты, двигаясь по контурам которых нужно делать вдохи и выдохи. Стрелки задают направление движения, а также подписи, что нужно делать – вдох или выдох.

Поддержите эмоции детей

Если захотите узнать состояние детей, предложите показать его жестом "Барометр эмоций":

большой палец вверх – означает "все хорошо";

большой палец в сторону – "так себе";

большой палец вниз – "не очень".

Сознательно выбрана именно такая формулировка, чтобы не перебуждать лимбическую систему. Таким образом, мы даем поддержку эмоциям детей, даже если их не называем.

Как завершить урок

Завершать разговор с учениками следует предложением действия и чувством надежды:

вместе спеть гимн Украины или песню "Ой в лугу красная калина";

создать открытки;

нарисовать страну будущего;

предложить подумать, что мы сделаем первым, когда услышим слово "победа" (например, начнем кричать, танцевать, звонить по телефону друг другу и др.)



Можете нарисовать общий патриотический рисунок / Фото "Всеобразование"

Также можно нарисовать что-нибудь патриотическое. Добавим, что ОО "Смарт образование" для проекта "Сундук в укрытие" создало для детей всех возрастов раскраски на патриотическую тематику. Скачать их можно по ссылке.