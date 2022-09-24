В Таировской общине в рамках программы #SOSДіти появилось пространство с обустроенной игровой зоной и кабинетом психолога. Здесь бесплатную помощь детям оказывают социальный работник, социальный педагог и психолог. Кому именно помогают и как – выясняли корреспонденты.

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Как работает социальный хаб "Вітрила дитинства"

Социальный хаб "Вітрила дитинства" в Таировской общине открыл двери для детей при поддержке SOS Дитячі Містечка. Это международная благотворительная организация, представленная в 137 странах. SOS помогли обустроить хаб, а также оплачивают услуги специалистов.



В Одесской области работает социальный хаб "Вітрила дитинства" / SOS Дитячі Містечка

Хаб работает уже в течение месяца. При этом посещение его вполне бесплатное. Желающих за это время было уже немало. Среди них – дисциплинированные дошкольники, шумные подростки и даже пятимесячный младенец, рассказывает глава правления благотворительного фонда "Вітрила дитинства" Екатерина Трапицына.



В Одесской области работает социальный хаб "Вітрила дитинства" / SOS Дитячі Містечка

Помещение для хаба предоставила община. Ранее в нем располагался гуманитарный склад центра предоставления социальных услуг. "Рекламировали" новый хаб маленькими уличными праздниками – с воздушными шариками, музыкой, канистерапией (приводили специально обученных собак для общения с детьми).



В Одесской области работает социальный хаб "Вітрила дитинства" / SOS Дитячі Містечка

В то же время сейчас люди приезжают в Таирово даже из других уголков общины. Помогли хорошие отзывы о хабе. Он, кстати, состоит из двух комнат. Большая разделена на две зоны: игровая и для персонала. Маленькая комната – для психолога. Рядом расположен еще один гуманитарный штаб, куда люди привыкли обращаться за помощью. Затем они часто посещают и образовательный хаб.

Кому помогают в хабе

В хабе помогают жителям Таировской общины: многодетным, малообеспеченным семьям; семьям, где воспитываются дети с инвалидностью или инвалидность имеют родители. Также тем, кто пострадал в период войны, и внутренне перемещенным людям. Последних в базе общины уже 4,5 тысячи человек.

Что предлагают детям

Малышам здесь предлагают занятия в игровой зоне. Там и спортивные принадлежности, игрушки, и даже ходунки для самых маленьких – один юный посетитель учится ходить. Также с детьми работают социальный педагог и социальный работник. Они вместе рисуют, лепят, устраивают мастер-классы. В помещении есть хореографический зал, где дважды в неделю дети учатся танцевать и быть театралами. Родители и дети также могут обратиться за консультацией к психологу.

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Почему "Вітрила дитинства" так необходимы общине

Этот хаб сейчас очень важен для общества, ведь местная школа работает онлайн, садик и дом культуры с кружками закрыты. Поэтому именно сюда родители могут пристроить самых маленьких детей, пока старшие учатся дистанционно.



В Одесской области работает социальный хаб "Вітрила дитинства" / SOS Дитячі Містечка

Татьяна, переселенка из Херсона, приводит сюда пятилетнего Сережу несколько раз в неделю. Женщина радуется, что есть такая прекрасная возможность оставить ребенка в надежных руках и в веселом окружении, пока она решает дела. При этом работники хаба уже нашли индивидуальный подход к ее сыну, который из-за пережитого стал неразговорчивым.

Какие правила действуют в хабе

Что важно: в течение дня в хабе принимают до 15 детей.

Для всех маленьких посетителей есть несколько обязательных правил:

дошкольников без родителей могут принимать максимум на два часа;

мобильные телефоны для развлечений не используют;

все игрушки после занятий надо положить туда, откуда их взяли.

Социальный хаб работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 часов по адресу: поселок городского типа Таирово, ул. 40-летия Победы, 24 (здание школы, Центр оказания социальных услуг). Детали – по телефону: 0977668928.

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