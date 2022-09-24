У Таїровській громаді у межах програми #SOSДіти з'явився простір із облаштованою ігровою зоною та кабінетом психолога. Тут безкоштовну допомогу дітям надають соціальний працівник, соціальний педагог та психолог. Кому саме допомагають і як – з'ясовували кореспонденти.

Важливо Росіяни призупинили навчання у школах окупованої частини Херсонщини

Як працює соціальний хаб "Вітрила дитинства"

Соціальний хаб "Вітрила дитинства" у Таїровській громаді відчинив двері для діток за підтримки SOSДитячі Містечка. Це міжнародна благодійна організація, представлена у 137 країнах. SOS допомогли облаштувати хаб, а також оплачують послуги спеціалістів.

На Одещині працює соціальний хаб "Вітрила дитинства" / SOS Дитячі Містечка

Хаб працює вже протягом місяця. При цьому відвідування його цілком безкоштовне. Охочих за цей час було уже чимало. Серед них – дисципліновані дошкільнята, галасливі підлітки і навіть п'ятимісячне немовля, розповідає голова правління благодійного фонду "Вітрила дитинства" Катерина Трапіцина.



На Одещині працює соціальний хаб "Вітрила дитинства" / SOS Дитячі Містечка

Приміщення для хабу надала громада. Раніше у ньому розташовувався гуманітарний склад центру надання соціальних послуг. "Рекламували" новий хаб маленькими вуличними святами – із повітряними кульками, музикою, каністерапією (приводили спеціально навчених собак для спілкування з дітьми).



На Одещині працює соціальний хаб "Вітрила дитинства" / SOS Дитячі Містечка

Натомість зараз люди приїжджають у Таїрово навіть з інших куточків громади. Допомогли хороші відгуки про хаб. Він, до речі, складається з двох кімнат. Велика розділена на дві зони: ігрова і для персоналу. Маленька кімната – для психолога. Поруч розташований ще один гуманітарний штаб, куди люди звикли звертатись за допомогою. Опісля вони часто відвідують і освітній хаб.

Кому допомагають у хабі

У хабі допомагають жителям Таїровської громади: багатодітним, малозабезпеченим родинам; родинам, де виховуються діти з інвалідністю чи інвалідність мають батьки. Також тим, хто постраждав у період війни, і внутрішньо переміщеним людям. Останніх у базі громади вже 4,5 тисячі осіб.

Що пропонують дітям

Малечі тут пропонують заняття в ігровій зоні. Там і спортивне приладдя, іграшки, й навіть ходунки для найменших – один юний відвідувач вчиться ходити. Також з дітьми працюють соціальний педагог і соціальний працівник. Вони разом малюють, ліплять, влаштовують майстер-класи. Також у приміщенні є хореографічна зала, де двічі на тиждень діти вчаться танцювати і бути театралами. Батьки та діти також можуть звернутися за консультацією до психолога.

Читайте У навчальних закладах України працюватимуть "вихователі безпеки"

Чому "Вітрила дитинства" так необхідні громаді

Цей хаб зараз дуже важливий для громади, адже місцева школа працює онлайн, садок та будинок культури із гуртками закриті. Тож саме сюди батьки можуть прилаштувати найменших дітей, поки старші вчаться дистанційно.



На Одещині працює соціальний хаб "Вітрила дитинства" / SOS Дитячі Містечка

Тетяна, переселенка із Херсона, приводить сюди п'ятирічного Сергійка кілька разів на тиждень. Жінка радіє, що є така чудова можливість залишити дитину у надійних руках та в веселому оточенні, поки вона вирішує справи. При цьому працівники хабу вже знайшли індивідуальний підхід до її сина, котрий через пережите став неговірким.

Які правила діють у хабі

Що важливо: упродовж дня у хабі приймають до 15 дітей.

Для усіх маленьких відвідувачів є кілька обов'язкових правил:

дошкільнят без батьків можуть приймати максимум на дві години;

мобільні телефони для розваг не використовують;

всі іграшки після занять треба покласти туди, звідки їх взяли.

Соціальний хаб працює із понеділка по п'ятницю з 9.00 до 17.00 години за адресою: селище міського типу Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, 24 (будівля школи, Центр надання соціальних послуг). Деталі - за телефоном: 0977668928.

Як розпочався навчальний рік у Мелітополі – розповів мер Іван Федоров: дивіться відео