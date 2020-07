Английский язык полон многозначных слов. Ежедневно появляется все больше новых, которые, казалось бы, имеют лишь одно значение. Например, знали ли вы, что peanuts – это не только орешки, а tea – не всегда ароматный напиток? Если и не догадывались, тогда вас ждет нечто непривычно новое.

Журналисты 24 канала выбрали для вас 7 самых употребляемых слов, которые изменили свое значение за последние годы. Некоторые из них могут поставить вас в тупик, потому что их смысл меняется так сильно, что становится противоположным.

Интересно 10 слов молодежного сленга, значение которых вы могли не знать

Blue

*не только синий или голубой*

Если бы вы услышали от иностранца: "I'm feeling blue", вы бы подумали, что он посинел? Совсем нет! To feel blue отражает внутреннее состояние человека – "быть расстроенным".

Потому в английском языке появилось выражение Blue Monday ("Печальный понедельник") – первый понедельник после рождественских праздников, когда веселье закончилось, а впереди еще два месяца зимы.

Jelly

*не только желе или джем*

Значение слова jelly / Pinterest

В американском английском jelly – обычный джем, а в британском – десерт из желатина.

Однако, в Соединенном Королевстве его употребляют совсем по-другому. Из-за того, что слово очень похоже на jealousy ("ревность"), его стали использовать в таком контексте, но кроме этого еще и как "зависть".

Пример: I don't see there's anything to be of jelly! ("Не вижу здесь никаких причин для ревности!").

Basic

*главный, модный – это значение к которым вы привыкли*

Однако совсем недавно это слово получило новое разъяснение – "неоригинальный", "мейнстримовый" – в плохом смысле.

Пример: It's so basic to drink pumpkin latte in October! ("Пить тыквенное латте в октябре так попсово!").

К слову Лол, трэш, мем: как хорошо вы знаете молодежный сленг – тест

Nail

*не только гвоздь и гвоздь*



Значение слова nail / Pexels

Это слово означает два совершенно разных предмета, поэтому иногда трудно понять, что именно имеет в виду человек. Чтобы не возникало сомнений, вы можете использовать fingernails, когда это касается ногтей руки, или toenails – ногтей ноги.

Но кроме этих двух значений существует еще одно – to nail – "успешно справиться с чем-то".

Пример: Jessica nailed her audition and got the part in the play ("Джессика успешно прошла прослушивание и получила роль в пьесе").

Tea

*чай – не единственное значение*

За чашкой чая в Англии приятели обмениваются новостями и сплетнями. В английском есть фразеологизм to spill the tea, который в буквальном смысле переводится как "рассказать чей-то секрет". Поэтому tea стало синонимом слова "сплетни".

Пример: What's the tea? ("Что нового, какие сплетни?").

Peanuts

*арахис – перевод известен всем*

Значение слова Peanuts / Pexels

В Англии уже давно это слово связывают с небольшой суммой денег. Так можно говорить о низкой зарплате или о вещи, купленной за бесценок. Вообще, peanuts может означать что-то маленькое (щенка, котенка).

Пример: I work hard and get paid peanuts! ("Я много работаю, а получаю копейки!"); Anna bought this dress for peanuts ("Анна приобрела это платье за бесценок").

Fine

*не только добрый, прекрасный*

Fine принято употреблять в положительных значениях – "великолепный, прекрасный, изящный", но также fine используют в негативном смысле – "штраф" или "пеня".

Пример: For violation of the rule you have to pay a fine ("За нарушение правила вы должны заплатить штраф").

Автор: Марта Касиянчук