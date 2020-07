Англійська мова сповнена багатозначними словами. Щодня з'являється все більше нових, які здавалося б мають лише одне роз'яснення. Наприклад, чи знали ви, що peanuts – це не тільки горішки, а tea – не завжди ароматний напій? Якщо й не здогадувалися, тоді вас чекає дещо незвично нове.

Журналісти 24 каналу вибрали для вас 7 найчастіше вживаних слів, які змінили своє значення за останні роки. Деякі з них можуть поставити вас у глухий кут, бо їхній сенс змінюється так сильно, що стає протилежним.

Blue

*не тільки синій або блакитний*

Якби ви почули від іноземця "I'm feeling blue", ви б подумали, що він посинів? Зовсім ні! To feel blue відображає внутрішній стан людини – "бути засмученим".

Через це в англійській мові з'явився вислів Blue Monday ("Сумний понеділок") – перший понеділок після різдвяних свят, коли веселощі закінчилися, а попереду ще два місяці зими.

Jelly

*не лише желе або джем*



В американській англійській jelly – звичайний джем, а в британській – десерт із желатину.

Однак, в Сполученному Королівстві його вживають зовсім по-іншому. Через те, що cлово дуже схоже до jealousy ("ревнощі"), його почали використовувати в такому контексті, але окрім цього, ще й як "заздрість".

Приклад: I don’t see there’s anything to be jelly of! ("Не бачу тут жодних причин для ревнощів!"”).

Basic

*головний, модний – це значення до яких ви звикли*

Проте, зовсім нещодавно, це слово отримало нове роз'яснення – "неоригінальний", "мейнстримовий" – в поганому сенсі.

Приклад: It's so basic to drink pumpkin latte in October! ("Пити гарбузове лате в жовтні так попсово!").

Nail

*не тільки ніготь і цвях*



Це слово означає два зовсім різних предмети, тому інколи важко зрозуміти, що саме має на увазі людина. Щоб не виникало сумнівів, ви можете використовувати fingernails, коли це стосується нігтів руки, або toenails – нігтів ноги.

Але окрім цих двох значень існує ще одне – to nail – "успішно впоратися з чимось".

Приклад:Jessica nailed her audition and got the part in the play ("Джесіка успішно пройшла прослуховування і отримала роль в п'єсі").

Tea

*чай – не єдине значення*

За чашкою чаю в Англії приятелі обмінюються новинами та плітками. В англійській є фразеологізм tospillthetea, який в буквальному сенсі перекладається як "розповісти чийсь секрет". Тому tea стало синонімом слова "плітки".

Приклад: What'sthetea? ("Що нового, які плітки?").

Peanuts

*арахіс – переклад відомий всім*



В Англії вже давно це слово пов'язують з невеликою сумою грошей. Так можна говорити про низьку зарплату або про річ, куплену за безцінь. Взагалі, peanuts може означати щось маленьке (цуценя, кошеня).

Приклад: I work hard and get paid peanuts! ("Я багато працюю, а отримую копійки!"); Anna bought this dress for peanuts ("Анна придбала цю сукню за безцінь").

Fine

*не тільки добрий, чудовий*

Fine прийнято вживати у позитивних значеннях – "чудовий, прекрасний, витончений", але так само fine використовують у негативному сенсі – "штраф" або "пеня".

Приклад: For violation of the rule you have to pay a fine ("За порушення правила ви повинні заплатити штраф").

Автор: Марта Касіянчук