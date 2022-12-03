Сейчас эти педагоги работают дистанционно. Однако их терпение – на грани.
Читайте Украинские учителя получат прибавку к зарплате: кому повезет
Учителя выехали из оккупации и не получают зарплату
Учительница информатики Мирненского опорного заведения среднего образования "Интеллект" Оксана преподает 16 лет. В начале полномасштабной войны россияне оккупировали ее поселок и заставляли учить детей по российской программе. Тогда 30 учителей выехали из оккупации и продолжили обучать детей онлайн.
Если бы я ради денег пошла на сотрудничество – это неуважение, прежде всего, к себе. И как я тогда буду учителем? Какой я пример дам тогда детям? Я думаю, что учитель – это тот человек, который должен нести какую-то идеологию, быть примером,
– рассказывает женщина.
Как решить проблему
Директор Мирненского ОС "Интеллект" Вита Беляева при этом заявила: учителя, которые не согласились на сотрудничество с оккупантами и уехали, не получают зарплату из-за заблокированных счетов поселкового совета. Для того чтобы их не заблокировали, кто-то из поселкового совета должен был выехать на подконтрольную территорию. А весь аппарат, все руководство поселкового совета стали коллаборантами.
Поэтому педагоги самостоятельно организовали обучение: дистанционно учат триста двадцать учеников. Все они уехали с оккупированной территории. Эти дети школу менять не хотят.
Что касается учителей – они в панике или в отчаянии. Говорят, что дорабатывают до декабря и если не будет выплат – будут увольняться,
– заявила директор.
По ее словам, в дальнейшем учителя планируют обращаться в ДБР и НАБУ.
К теме Выход есть: как учиться онлайн, если нет света
Что будет с учителями-коллаборантами
- Недавно министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал , какая судьба ждет учителей-коллаборантов, добровольно согласившихся сотрудничать с оккупантами.
- Так, Шкарлетт сообщил, что МОН не определяет судьбу коллаборантов – это делают правоохранители.
- Но отметил, что отношение к коллаборантам в Украине очень негативное. Каждый будет отвечать в соответствии с украинским законодательством за то, что сотрудничал с врагом.