Зараз ці педагоги працюють дистанційно. Однак їхнє терпіння – на межі.

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Вчителі виїхали з окупації і не отримують зарплати

Вчителька інформатики Мирненського опорного закладу середньої освіти "Інтелект" Оксана викладає 16 років. На початку повномасштабної війни росіяни окупували її селище та змушували навчати дітей за російською програмою. Тоді 30 вчителів виїхали з окупації і продовжили навчати дітей онлайн.

Якщо б я заради грошей пішла на співпрацю – це неповага перш за все до себе. І яким я тоді буду вчителем? Який я приклад дам тоді дітям? Я думаю, що вчитель – це та людина, яка повинна нести якусь ідеологію, бути прикладом,

– розповідає жінка.

Як вирішити проблему

Директорка Мирненського ОЗ "Інтелект" Віта Бєляєва при цьому заявила: вчителі, які не погодилися на співпрацю з окупантами і виїхали, не отримують зарплату через заблоковані рахунки селищної ради. Для того, щоб їх не заблокували, хтось із селищної ради мав виїхати на підконтрольну територію. Натомість увесь апарат, все керівництво селищної ради стали колаборантами.

Тож педагоги самотужки організували навчання: дистанційно вчать триста двадцять учнів. Всі вони виїхали з окупованої території. Ці діти школу змінювати не хочуть.

Щодо ж до вчителів – вони в паніці або у відчаї. Кажуть, що допрацьовують до грудня і якщо не буде виплат – звільнятимуться,

– заявила директорка.

За її словами, надалі вчителі планують звертатись до ДБР та НАБУ.

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