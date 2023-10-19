Відомий український учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про деякі труднощі перекладу з однієї мови на іншу.

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Як українською сказати "остаться ни с чем"

Мовознавець акцентував: не варто завжди намагатися дослівно перекладати стійкі словосполучення. Адже фразеологізми закарбували у собі народну ментальність. І навів красномовні приклади.

Російському "остаться ни с чем" відповідає наш вислів "скуштувати облизня",

– розповів Авраменко.

Також зауважимо, що фраза "скуштувати облизня" має ще такий схожий синонім як "піймати облизня". Цей вислів означає "зазнати невдачі, залишитися ні з чим".