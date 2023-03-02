Естер Войчицькі відома в усьому світі завдяки своїм книжкам та лайфхакам з виховання. Вона розповіла, як виховувати успішних дітей, як підтримувати дисципліну в класі та як навчити дітей відчувати щастя.

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Як виховати дітей успішними

Естер зізнається, що секрет успіху дитини – в її незалежності. Батьки мають довіряти своїм дітям. Тоді дитина довіряти сорі, поважати свій вибір та не боятиметься ризикувати.

Коли ви робите їх незалежними, вони самі беруть відповідальність за своє життя. Ви не диктуєте, що їм робити, а співпрацюєте з ними,

– пояснює Естер.

За її словами, діти бояться спробувати щось нове та ризикнути, бо вони бояться наслідків, що дорослі будуть їх сварити. Натомість батьки мають вселити в дітей віру в себе, підтримуючи їх у всіх починаннях.

"Також дуже важливо бути добрими до своїх дітей – вони це назавжди запам’ятають", – додала вона.

Як боротися з ґаджетами? На її думку, дітям необхідно пояснювати, чому проводити забагато часу в смартфонах – це шкідливо для здоров’я.

Крім того, треба дати дітям можливість самостійно створити графік, скільки часу вони можуть сидіти з телефонами. "Проте важливо допомогти дітям відкоригувати цей план. Тоді вони значно краще будуть його дотримуватися", – каже експертка.

Як підтримувати дисципліну в класі та боротися з булінгом

На це Естер відповіла, що діти мають самостійно написати для себе правила.

Коли вони створюють правила класу, тільки тоді їм підкоряються. Річ у тім, що діти самі є творцями цих правил, а значить вони самі захочуть їх дотримуватися,

– пояснила освітянка.

А для того, щоб боротися з булінгом, треба розповідати дітям, до яких наслідків це призводить. Така розмова спрямована на відчуття дітей, а саме на турботу про ближнього.

"Завдання вчителя – створити атмосферу, у якій кожен розуміє, що добробут іншого важливий. І що можна просити про допомогу та підтримку вчителя в будь-який момент, коли вона буде потрібна", – зазначила Естель Войчицькі.

За її словами, вчителю треба поводитися так, щоб діти могли наслідувати їхню позитивну модель поведінки. Тобто необхідно стати прикладом, за яким діти захочуть іти.

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Водночас тому, хто вчиняє булінг, треба пояснити, яку шкоду він завдає іншій дитині. Тому необхідно пояснювати обом сторонам, що відбувається, зокрема агресору треба показувати, як почувається жертва агресії. На її думку, саме це може зробити світ кращим.

Як допомогти дітям боротися із психологічними травмами? На це Естер відповіла, що треба розповідати подібні історії-казки, наприклад, як черепаха подолала свою травму.

"Це має надихнути дитину боротися та не падати духом. Кажуть, що діти, які зростали з якимись викликами чи труднощами, зростають навіть кращими. Діти, які пройшли важкі умови і їх пережили, мають усі можливості жити щасливим життям", – підкреслила вона.

Як навчити дітей відчувати щастя

Естер вважає, що треба ставити дітям запитання: як можна зробити світ та своє життя кращим, а також як зробити життя свого друга кращим. Адже лише спільна праця задля якоїсь мети в групах чи командах робить людей щасливими.

Люди – це соціальні істоти, вони нещасливі, коли змушені все робити на самоті чи на благо лише самих себе. Кожному потрібна соціальна взаємодія, щоб бути щасливим,

– пояснила освітянка.

Вона додає, що дітям треба давати можливість працювати в командах, щоб розв’язати певну проблему чи питання. Адже люди щасливі, коли в них позитивні стосунки з іншими.

"Успіх у сучасному світі зазвичай значить, що у вас багато грошей. Проте це не зовсім так. Є багаті люди, котрі нещасливі, оскільки не вміють взаємодіяти з оточенням", – зазначила експертка.

Естер наголошує, що щасливі стосунки з іншими людьми зробить вас і успішним, і щасливим водночас. Тому основна її порада – діліться успіхом і турбуйтеся про інших, не думайте тільки про себе.