Здібностей до мов не існує: поліглот поділився цінними порадами, як вивчити іноземну

За результатами дослідження British Council, лише 7% українців добре знають англійську мову. З іншими мовами ситуація склалася ще гірша. Чому відбувається та що з цим робити – читайте далі.

У прямому ефірі програми "Освітні війни" на 24 каналі відомий поліглот Віталій Зубков сказав, що українці погано знають іноземні мови, адже мають хибне уявлення про процес її вивчення.

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Він наголосив, що існують певні ілюзії, які заважають людям під час вивчення мови:

Здібності до вивчення мов. Люди думають, що повинні мати певні здібності, але це ілюзії, бо здібностей до мов не існує.

Вроджений талант. Люди переконані, що знання мов – це талант.

Слова + правила = мовлення. На жаль, це не так.



Віталій Зубков

Більшість людей думає, що їм потрібно робити свідомі навмисні дії, аби опанувати мову. Так побудований навчальний процес. Очікування людей і сама система побудована довкола того, що людям нібито треба здобувати знання свідомо. А це не так. Наразі достатньо повністю поринути у середовище й інтуїтивно відтворювати мову. Ми всі так само навчилися говорити рідною мовою,

– пояснив Віталій Зубков.

Водночас він зауважив, що не треба одразу намагатися щось писати чи читати. Спершу варто зрозуміти ситуації, а потім потроху починати інтерактив. Лише після цього можна братися за ручку.

Якщо ж змоги поїхати в іншу країну та жити у мовному середовищі немає, то наша порада – дивіться фільм, який вам добре знайомий. Слухайте чи дивіться один фрагмент декілька разів. Ви можете здогадатися, що б могли сказати персонажі. Чим більше ви зробите таких сміливих припущень – тим краще, переконаний Зубков.

Більше корисних порад – дивіться у відео програми "Освітні війни":