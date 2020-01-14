00:03
15 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська
      Вєсті Кремля
      21:59, 14 січня
      Вєсті.UA: "Квартал 95" атакують російські хакери. ОПЗЖ лякає українців
      Вєсті.UA
      19:49, 14 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Елітна "Феофанія" стане доступною для всіх: Зеленський підписав указ

      79 Читать новость на русском
      "Феофанія" буде доступною для всіх українців / kp.ua/kiev

      Володимир Зеленський підписав документ про зміну формату роботи лікарні "Феофанія". Президент доручив зробити медичний заклад доступним для всіх українців.

      Відповідний указ від 14 січня оприлюднили на сайті Президента України.

      Читайте також: Зеленський поки не буде звільняти міністрів з уряду, – ЗМІ

      Уряду та Державному управлінню справами дали три місяці на забезпечення "доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія",
      – йдеться в повідомленні.

      Саме у "Феофанію" після великого обміну полоненими госпіталізували звільнених українців. 

      Що відомо про "Феофанію"? Є закритою медичною установою для держслужбовців. За лікарнею закріплено понад 30 тисяч посадовців.

       

      Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
      14 січня
      13873
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Медицина Лікування Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 14 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      14 січня , 23:30 Скільки років літакам, якими подорожують українці, і наскільки вони безпечні
      Людмила Гаврилюк 12570
      14 січня , 22:22 Головні новини 14 січня: арешт підозрюваних у збитті літака МАУ, Венедіктова вже не депутатка
      Ірина Вихрущ 1265
      14 січня , 11:23 Універсальні та надійні: які принтери найкращі для дому та офісу
      18430
      14 січня , 00:32 Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
      532
      14 січня , 22:00 Миллиарды на закупки: кто из госзаказчиков потратил больше всего бюджетных средств
      ProZorro 336
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук