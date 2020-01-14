Елітна "Феофанія" стане доступною для всіх: Зеленський підписав указ

Володимир Зеленський підписав документ про зміну формату роботи лікарні "Феофанія". Президент доручив зробити медичний заклад доступним для всіх українців.

Відповідний указ від 14 січня оприлюднили на сайті Президента України.

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Уряду та Державному управлінню справами дали три місяці на забезпечення "доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія",

– йдеться в повідомленні.

Саме у "Феофанію" після великого обміну полоненими госпіталізували звільнених українців.

Що відомо про "Феофанію"? Є закритою медичною установою для держслужбовців. За лікарнею закріплено понад 30 тисяч посадовців.