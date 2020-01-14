01:23
15 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская
      Вєсті Кремля
      22:29, 14 января
      Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев
      Вєсті.UA
      19:59, 14 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Элитная "Феофания" станет доступной для всех: Зеленский подписал указ

      71 Читати новину українською
      "Феофания" будет доступной для всех украинцев / kp.ua/kiev

      Владимир Зеленский подписал документ об изменении формата работы больницы "Феофания". Президент поручил сделать медицинское учреждение доступным для всех украинцев.

      Соответствующий указ от 14 января обнародован на сайте Президента Украины.

      Читайте также: Зеленский пока не будет увольнять министров из правительства, – СМИ

      Правительству и Государственному управлению делами дали три месяца на обеспечение "доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, оказываемой клинической больницей "Феофания",
      – говорится в сообщении.

      Именно в "Феофанию" после большого обмена пленными госпитализировали освобожденных украинцев.

      Что известно о "Феофании"?Является закрытым медицинским учреждением для госслужащих. За больницей закреплены более 30 тысяч чиновников.

      Первые участники Евровидения-2020: какие страны уже определились с конкурсантами престижного шоу
      14 января
      866
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Лечение Медицина Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 14 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      14 января , 23:30 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Людмила Гаврилюк 3054
      14 января , 22:23 Главные новости 14 января: арест подозреваемых в сбивании самолета МАУ, Венедиктова уже не депут
      Ірина Вихрущ 351
      14 января , 11:23 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      1221
      9 января , 17:00 Аллергия на домашних животных: что именно провоцирует аллергические реакции
      160
      14 января , 22:00 Миллиарды на закупки: кто из госзаказчиков потратил больше всего бюджетных средств
      ProZorro 360
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук