Элитная "Феофания" станет доступной для всех: Зеленский подписал указ

Владимир Зеленский подписал документ об изменении формата работы больницы "Феофания". Президент поручил сделать медицинское учреждение доступным для всех украинцев.

Соответствующий указ от 14 января обнародован на сайте Президента Украины.

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Правительству и Государственному управлению делами дали три месяца на обеспечение "доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, оказываемой клинической больницей "Феофания",

– говорится в сообщении.

Именно в "Феофанию" после большого обмена пленными госпитализировали освобожденных украинцев.

Что известно о "Феофании"?Является закрытым медицинским учреждением для госслужащих. За больницей закреплены более 30 тысяч чиновников.