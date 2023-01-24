Главу опозиції в Есватіні Тулані Масеко вбили напередодні першого візиту глави МЗС Росії Сергія Лаврова у цю країну. У причетності до вбивства ЗМІ підозрюють як найманців, що базуються у ПАР, так і секретну розвідку короля цієї країни, яка пов'язана з Росією. Правоохоронці відверто вказують на уряд короля.

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Що відомо про вбитого опозиціонера

Масеко був провідним юристом-правозахисником і оглядачем в Есватіні, який мав незавершений судовий позов з королем Мсваті III через рішення монарха перейменувати країну в Есватіні, адже при цьому він не дотримувався конституції. Також Масеко був засновником багатостороннього форуму (MSF), коаліції опозиційних партій, асоціацій та церков.

2014 році він і редактор журналу The Nation Бхекі Махубу були поміщені до в'язниці за неповагу до суду через статті із критикою уряду і судової системи.

Тулані Масеко застрелили ввечері 21 січня у його будинку, вистріливши через вікно. Уряд висловив співчуття сім'ї, заявивши, що смерть Масеко стала "втратою для нації" і поліція розшукує вбивць. Проте правоохоронці звинувачують уряд у його вбивстві.

Чомусь приголомшливі новини про те, що Тулані Масеко був холоднокровно застрелений, не стали несподіванкою. Безперервний і безстрашний адвокат з прав людини, відвертий критик режиму у своїй улюбленій Есватіні, Тулані занадто довго страждав від рук безтурботного режиму. Нікого не може оманити цинічне послання співчуття від імені уряду,

– сказала правозахисна група Freedom Under Law.

Масеко вбили лише через кілька годин після того, як король кинув виклик активістам, які борються за повалення останньої абсолютної монархії в Африці. І незадовго до того, як у країну повинен був приїхати Лавров.

Ці люди почали насильство першими, але коли держава вживає жорстких заходів проти них за їхні дії, вони піднімають багато галасу, звинувачуючи короля Мсваті у залученні найманців,

– сказав король.

Євросоюз закликав упіймати вбивць і висловив "серйозне занепокоєння" ситуацією в Есватіні. Також Європа закликала владу терміново розпочати "інклюзивний діалог… на шляху до національного примирення, поваги до прав людини і верховенства закону і, зрештою, до міцного світу".

Посольство США в Мбабані теж висловило "глибокий смуток" та висловило "найглибші співчуття сім'ї, друзям та шанувальникам пана Масеко в усьому світі".

Опозиціонера могли вбити найманці, до навчання яких залучена Росія

Минулого тижня Свазілендська мережа солідарності (SSN) заявила, що король найняв найманців, в основному білих африканерів із сусідньої Південної Африки, щоб допомогти силам безпеки Есватіні придушити зростаючу опозицію його режиму. І в навчанні цих найманців бере участь Росія.

Крім цього, у SSN встановили, що офіцер секретної державної розвідки короля Мсваті проходив навчання у Росії. Диктор Гвебу вивчав право в Університеті Есватіні у 2003 році, а потім його відправили у Росію для проходження розвідувальної підготовки.

Лавров приїхав в Есватіні й заговорив про співпрацю країн

На фоні гучних заяв про співпрацю Росії із найманцями розвідки, які вбили опозиціонера, глава МЗС Росії Сергій Лавров таки приїхав в Есватіні. Він відкрито заявив, що Росія розраховує на підтримку країн Африканського союзу в діалозі із Заходом щодо війни в Україні. Натомість "Росія готова розглядати заявки Есватіні з будь-яких питань, що стосуються забезпечення безпеки цієї країни".

Для того, щоб ще більше побрататися з королем Есватіні, Путін запросив його на саміт Росія – Африка у Петербург.

Росія та Есватіні зацікавлені у укладанні договору про основи дружби та співробітництва, роботу щодо нього реально завершити у 2024 році,

– заявив Лавров.

Також глава російського МЗС повідомив, що Росія та Есватіні надішлють спільний запит до ООН для пошуку швидкого способу безоплатного постачання королівству російських добрив.