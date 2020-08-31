Заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін дав скандальне інтерв'ю проросійському виданню. Зокрема, говорив про амністію бойовикам та "особливий статус" для всього Донбасу. Висловлювання експрем'єр-міністра викликало обурення у політиків.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що заяви Фокіна – це прояв "романтичної миротворчості". Таку думку висловив в прямому ефірі 24 каналу.

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Експерт підкреслив, що свого часу під час виборчої кампанії така романтична миротворчість була і в президента Зеленського. Той теж думав, що швидко розв'язати конфлікт на Донбасі можна завдяки демонстрації конструктивної позиції.

Зеленський на власному гіркому досвіді переконався, що це не так. Фокін, враховуючи його радянський досвід та тривалий період роботи на Донбасі, трохи спрощено, ідеалістично оцінює ситуацію,

– запевнив Фесенко.

"Деякі його ідеї – щодо амністії бойовиків та прямих контактів з керівниками сепаратистських республік – абсолютно неприйнятні, вони суперечать офіційній українській позиції. Це його особиста думка, яка не буде реалізована на практиці", – переконаний політолог.

Чи залишиться Фокін в ТКГ

Фесенко зауважив: оскільки йдеться про дисонанс особистої позиції Фокіна та офіційної позиції України, виникло питання щодо подальшої долі експрем'єр-міністр в ТКГ.

На думку політолога, можливі кілька варіантів розвитку подій. Зокрема, його можуть викликати для додаткових консультацій в Офіс Президента, де роз'яснять офіційну позицію. Далі Фокін визначатиметься.

Якщо для нього прийнятно відстоювати саме офіційну позицію країни – можливо, гнучкіше, зі своїми додатковими ідеями, але так щоб не суперечило їй, – тоді він залишиться в делегації,

– зазначив експерт.

Якщо ж розбіжності будуть принциповими, він або сам піде за власним бажанням, або будуть зміни в складі української делегації, вважає Фесенко.

Політолог також навів приклад, коли у 2019 році Роман Безсмертний висловив свою особисту політичну позицію, незгоду з офіційною лінією.

Довідка. У серпні 2019 року Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Безсмертного з переговорної групи у Мінську. Дипломат дізнався про своє звільнення не від президента, а зі ЗМІ.



Тоді Безсмертний у переговорному процесі встиг виділитися кількома заявами, які суперечили офіційній позиції команди Зеленського. Наприклад, висловлював переконання, що зняття блокади з Донбасу насамперед буде вигідним Росії.

"Але там була жорсткіша лінія. Безсмертний вважав, що не варто йти на певні компроміси. Врешті, він зі складу делегації. У Фокіна теж є така перспектива: або він погоджується з офіційною лінією, або кидає делегацію", – пояснив Фесенко.

На його думку, Фокін відірвався від реального політичного життя та ще не увійшов в реальний переговорний процес. Натомість Леонід Кравчук вже провів повноцінне засідання і встиг зіткнутися з жорсткою позицією Росії.

"У Кравчука є гнучкість та розуміння особливостей переговорного процесу, у Фокіна – ще немає. Головне, аби він або пристосувався до переговорів, зрозумів всі нюанси, інакше він просто не зможе ефективно працювати", – підсумував експерт.

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