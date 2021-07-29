Їх 29 липня розповів журналістам сільський голова Старого Салтова Едуард Коновалов. Він незадовго до цього спілкувався з матір'ю підлітка, якого підозрюють у скоєнні злочину.

До теми У всьому зізнався: що відомо про 13-річного підозрюваного у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк0



Місце, де знайшли тіло Мирослави Третяк / Фото Суспільного

"Хотіли поїсти яблук"

Чоловік сказав, що бачив матір хлопця вночі 29 липня. За його словами, жінка не вірить, що син міг вбити дитину.

Тіло знайшли у покинутій будівлі. Поряд із нею є сад, куди ймовірно могли піти неповнолітні.

Як вони туди зайшли? Там сад є, деревця, яблука. Видно, хотіли поїсти яблук... Вони в одному домі жили, на різних поверхах, дружили,

– сказав Коновалов.



Сад, до якого могли піти діти / Фото Суспільного

Коротко про вбивство Мирослави Третяк