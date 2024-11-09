Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

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Що відомо про фотосесію у Бродах

У Бродах, що у Львівській області, під час святкування Геловіну юнак і дівчата зробили напівоголені фото, використовуючи єврейські надгробки як декорації та реквізит для фотосесії.

Після моніторингу соцмереж поліція зареєструвала даний факт, наразі проводиться перевірка, по завершенню якої буде надано правову кваліфікацію.

Поліція Львівщини проводить перевірку повідомлення про осквернення могил на єврейському кладовищі у Бродах,

– повідомили правоохоронці.

Також на інцидент відреагували у Об'єднаній єврейській общині України. Там повідомили, що еротична фотосесія в Бродах насправді зроблена в 2020 році, але публікація в ЗМІ про неї зʼявилася 7 листопада 2024 року.



"Безвідносно року проведення фотосесії, вона є оскверненням кладовища та проявом зневаги до похованих". – наголосили там.

Фотосесія ню на кладовищі у Бродах: дивіться фото