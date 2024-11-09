Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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Что известно о фотосессии в Бродах

В Бродах, что во Львовской области, во время празднования Хэллоуина юноша и девушки сделали полуобнаженные фото, используя еврейские надгробия как декорации и реквизит для фотосессии.

После мониторинга соцсетей полиция зарегистрировала данный факт, сейчас проводится проверка, по завершению которой будет предоставлено правовую квалификацию.

Полиция Львовщины проводит проверку сообщения об осквернении могил на еврейском кладбище в Бродах,

– сообщили правоохранители.

Также на инцидент отреагировали в Объединенной еврейской общине Украины. Там сообщили, что эротическая фотосессия в Бродах на самом деле сделана в 2020 году, но публикация в СМИ о ней появилась 7 ноября 2024 года.



"Безотносительно года проведения фотосессии, она является осквернением кладбища и проявлением пренебрежения к похороненным". – отметили там.

Фотосессия ню на кладбище в Бродах: смотрите фото