Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів генеральний прокурор України Андрій Костін, передає 24 канал. Він зазначив, що Україна збирає докази злочинів.

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Вбивство Вадатурського

Генпрокурор повідомив, що невідкладне досудове розслідування розпочали по справі бізнесмена Олексія Вадатурського, якого вбили росіяни у Миколаєві. Однією із версій є умисне вбивство.

Вже призначили декілька експертиз. Опитали понад 50 свідків,

– сказав Костін.

Катування українського воїна

Також генеральний прокурор прокоментував розслідування щодо катування українського військовополоненого. Окупанти фільмували звірства та 28 липня опублікували відео, на якому видно обличчя злочинця. Його оголосять у міжнародний розшук, коли Україна з'ясує більше інформації.

"Щоб була можливість цю особу доставити до України нам треба мати неспростовні докази. Наразі є інформація щодо декількох окупантів, станом на зараз немає перевірених даних щодо особи, яка скоїла злочин", – розповів Костін.

До речі російським полоненим показали відео із катуваннями українців: один із них зомлів

Він пояснив, що на окупанта чекає стаття щодо порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

Зверніть увагу – смерть Вадатурського є втратою для України: дивіться відео

Що відомо про смерть Вадатурського

Олексій Вадатурський загинув з дружиною Раїсою у своїй квартирі під час ракетного обстрілу Миколаєва 31 липня.

Чоловік був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" та займався питаннями експорту зерна.

Вадатурський планував наступного тижня відвідати Туреччину у питанні торгівлі України зерном.

Тортури від окупантів