Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает 24 канал. Он отметил, что Украина собирает доказательства преступлений.

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Убийство Вадатурского

Генпрокурор сообщил, что безотлагательное досудебное расследование было начато по делу бизнесмена Алексея Вадатурского, которого убили россияне в Николаеве. Одной из версий является умышленное убийство.

Уже было назначено несколько экспертиз. Опросили более 50 свидетелей,

– сказал Костин.

Пытки украинского воина

Также генеральный прокурор прокомментировал расследование пыток украинского военнопленного. Оккупанты снимали зверства и 28 июля опубликовали видео, на котором видно лицо преступника. Его объявят в международный розыск, когда Украина узнает больше информации.

"Чтобы была возможность это лицо доставить в Украину, нам нужно иметь неопровержимые доказательства. Сейчас есть информация о нескольких оккупантах, по состоянию на данный момент нет проверенных данных по лицу, совершившему преступление", – рассказал Костин.

Кстати российским пленным показали видео с пытками украинцев: один из них потерял сознание.

Он пояснил, что оккупанта ждет статья о нарушении законов и обычаев войны, соединенная с умышленным убийством.

Обратите внимание – смерть Вадатурского является утратой для Украины: смотрите видео

Что известно о смерти Вадатурского

Алексей Вадатурский погиб с супругой Раисой в своей квартире во время ракетных обстрелов Николаева 31 июля.

Мужчина являлся владельцем крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" и занимался вопросами экспорта зерна.

Вадатурский планировал на следующей неделе посетить Турцию по вопросу торговли Украины зерном.

Пытки от оккупантов