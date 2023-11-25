Росія вдавалася до найжорсткіших методів, аби знищити місто. Росіяни постійно масовано обстрілювали його. Люди виживали голодні у холодних помешканнях. Зазначимо, що в Україні та світі 25 листопада вшановують пам'ять жертв голодоморів.

До теми 90-ті роковини геноциду․ "Голод і мор: пам'ять поколінь" – історії, які раніше замовчували

Пляшка води за щастя

Серед тих, хто виживав у місті – Надія Денисенко. Разом із дітьми вона була в облозі 3 тижні. У них майже не було води та було дуже мало їжі. Останні два дні у Маріуполі – їсти не було що взагалі – навіть каші чи пластівців.

Мій молодший син сказав: "Мамо, мені так хочеться хліба". Неважливо, чи були у вас гроші. У місті не залишилося їжі",

– згадала Денисенко.

Коли родина вирвалася із блокади, найперше – купили хліб та воду. Її вони випили за лічені секунди.

"Ми були такі щасливі мати пляшку води", – розповіла Надія.

Ірина Сумятіна жила з двома дочками на мікрорайоні "Східний". У будинок родини влучив снаряд. Жінка залишилася на вулиці без їжі, води, зв'язку та знайомих. Ірині з дітьми довелося йти за місто – до селища Нікольське.

"Дуже хотілося їсти та пити, але нічого не було", – пригадала жінка.

"В'язень Освенцима"

Біля Будинку зв'язку у Маріуполі мешкала родина Ірини Коломоєць. Жінка жила разом з чоловіком, донькою та онуком. Під час блокади міста їсти було майже нічого – продукти ділили між сусідами. Аби було що пити – збирали дощову воду та топили сніг.

Марія Кутнякова у березні 2022 року прийшла провідати свого дядька – 71-річного Павла Глущенка. Увесь час він був змушений жити майже надголодь. Його руки та ноги нагадували тіло в'язня Освенцима. Чоловік схуднув на 15 кілограмів.

Росія планувала влаштувати голод в Україні

Президент України переконаний, що Владімір Путін пишається тим, що наслідує найбільших убивць XX століття. Володимир Зеленський вважає, що, якби Путін міг влаштувати в Україні ще один Голодомор, то він би це зробив.

Тим часом правозахисники зібрали докази, що країна-агресорка планувала створити голод в Україні. Росіяни заздалегідь готувалися, аби вкрасти українське зерно. Через це президент Росії може отримати новий ордер на арешт.